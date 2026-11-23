Польская полиция проверяет документы у украинского водителя. Фото: Getty

Украинцы, проживающие в Польше, могут пользоваться украинским водительским удостоверением без его замены на польское. Однако это право зависит от статуса их пребывания в стране. Игнорирование требований о своевременной замене документа грозит значительным штрафом и запретом на управление автотранспортным средством.

Об этом сообщает Styler со ссылкой на Европейскую комиссию, передают Новини.LIVE.

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Кто может ездить с украинскими правами без обмена

Для украинцев, имеющих статус PESEL UKR, действует специальный Регламент ЕС 2022/1280. Он позволяет свободно управлять автомобилем с действующим украинским водительским удостоверением в течение всего периода действия защиты — до 4 марта 2028 года.

В этом случае водителям не нужно получать международные права или делать присяжный перевод документа. Однако при остановке патрульные могут попросить загранпаспорт для подтверждения личности, а само водительское удостоверение необходимо всегда иметь при себе.

Когда обмен водительского удостоверения обязателен и как проходит процедура

Если украинец проживает в Польше не по временной защите, а на общих основаниях, например, на основании рабочей визы или карты пребывания, вступают в силу стандартные правила. Национальное водительское удостоверение признается только в течение первых шести месяцев пребывания. После этого его необходимо заменить на польский образец. Обязательным условием для подачи заявления является проживание в стране не менее 185 дней в году.

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Для обмена следует обратиться в уездный орган по месту жительства и подать:

заявление установленного образца и актуальную фотографию;

заграничный паспорт и документ, подтверждающий легальность пребывания и адрес проживания;

оригинал украинского водительского удостоверения и его копию;

квитанцию об уплате административного сбора.

Проверка подлинности украинского документа польскими органами может занять несколько недель, после чего новое удостоверение изготавливают в течение 9 рабочих дней. Если украинские права соответствуют международным конвенциям, сдавать экзамены не нужно. Однако старое удостоверение после обмена придется сдать — иметь два документа одновременно запрещено.

Какие предусмотрены штрафы за нарушение

Польский кодекс о правонарушениях четко разграничивает забывчивость и отсутствие права на управление транспортным средством:

Если право на вождение есть, но пластиковые права при себе нет — предупреждение или штраф до 250 злотых. Если 6-месячный срок действия украинского удостоверения истек, а обмен не произведен — штраф от 1500 злотых и лишение права управления транспортным средством по решению суда.

Кому необходимо иметь польское водительское удостоверение даже с PESEL UKR

Однако для работы водителем такси (в частности, в сервисах Uber и Bolt) наличие польских водительских прав является обязательным для всех, даже для обладателей статуса PESEL UKR. Помимо местных прав, водитель должен иметь медицинскую и психологическую справки, а также справку об отсутствии судимости. За работу в такси с украинскими правами предусмотрен штраф в размере 2 000 злотых.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как украинцы могут сэкономить в польских супермаркетах. За сдачу пустых бутылок можно получить чек со скидкой. Сумма компенсации зависит от вида тары.

Также Новини.LIVE сообщали, за что еще могут оштрафовать украинцев в Польше. Речь идет о проезде в общественном транспорте без билета. Сумма штрафа зависит от города и воеводства, однако при своевременной оплате может быть предоставлена значительная скидка.