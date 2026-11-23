Польська поліція перевіряє документи в українського водія. Фото: Getty

Українці, які мешкають у Польщі, можуть користуватися українським посвідченням водія без обміну на польське. Проте це право залежить від статусу їхнього перебування в країні. Ігнорування вимог щодо своєчасної заміни документа загрожує чималою сумою штрафу і забороною керувати автотранспортним засобом.

Про це повідомляє Styler з посиланням на Європейську комісію, передають Новини.LIVE.

Реклама

Хто може їздити з українськими правами без обміну

Для українців, які мають статус PESEL UKR, діє спеціальний Регламент ЄС 2022/1280. Він дозволяє вільно керувати авто з чинним українським посвідченням протягом усього періоду дії захисту — до 4 березня 2028 року.

У цьому випадку водіям не потрібно отримувати міжнародні права або робити присяжний переклад документа. Проте під час зупинки патрульні можуть попросити закордонний паспорт для підтвердження особи, а сам пластик необхідно мати завжди при собі.

Коли обмін посвідчення обов'язковий та як відбувається процедура

Якщо українець живе в Польщі не за тимчасовим захистом, а на загальних підставах наприклад, на підставі робочої візи чи карти побиту, вступають у дію стандартні правила. Національне посвідчення визнається лише перші шість місяців перебування. Після цього його необхідно замінити на польський зразок. Обов'язковою умовою для подачі — проживання в країні не менше 185 днів на рік.

Читайте також:

Для обміну слід звернутися до уженда за місцем проживання та подати:

заяву встановленого зразка та актуальне фото;

закордонний паспорт і документ, що підтверджує легальність перебування та адресу проживання;

оригінал українського посвідчення водія та його копію;

квитанцію про сплату адміністративного збору.

Перевірка справжності українського документа польськими органами може тривати кілька тижнів, після чого нове посвідчення виготовляють за 9 робочих днів. Якщо українські права відповідають міжнародним конвенціям, складати іспити не потрібно. Проте старе посвідчення після обміну доведеться здати — мати два документи одночасно заборонено.

Які передбачені штрафи за порушення

Польський кодекс про правопорушення чітко розмежовує забудькуватість і відсутність права на керування:

Якщо право на водіння є, але пластику немає при собі — попередження або штраф до 250 злотих. Якщо 6-місячний термін дії українського посвідчення сплив, а обмін не проведено — штраф від 1500 злотих та позбавлення права керування через суд.

Кому необхідно мати польське посвідчення навіть з PESEL UKR

Проте для роботи водієм таксі (зокрема у сервісах Uber та Bolt) наявність польського водійського посвідчення є обов'язковою для всіх, навіть для власників статусу PESEL UKR. Окрім місцевих прав, водій повинен мати медичну та психологічну довідки й довідку про несудимість. За роботу в таксі з українськими правами передбачено штраф у розмірі 2 000 злотих.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як українці можуть зекономити в польських супермаркетах. За здачу порожніх пляшок можна отримати чек зі знижкою. Сума компенсації залежить від виду тари.

Також Новини.LIVE повідомляли, за що ще можуть оштрафувати українців в Польщі. Йдеться про проїзд у громадському транспорті без квитка. Сума штрафу залежить від міста та воєводства, однак за своєвчасну оплату може бути чимала знижка.