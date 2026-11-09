Движение автомобилей на дороге в Киеве. Фото: Новини.LIVE

К концу 2027 года в Украине планируется ввести платные дороги в соответствии с требованиями евроинтеграции. Такой шаг приблизит страну к вступлению в ЕС и может помочь в борьбе с перегруженным транспортом, из-за которого разрушаются украинские дороги. Будущие тарифы могут зависеть от вида и веса транспортного средства.

Об этом рассказал первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач, передают Новини.LIVE.

Реклама

Платные дороги — условие евроинтеграции Украины

Сергей Деркач пояснил, что платные дороги являются одним из обязательных критериев Европейского Союза и частью его законодательства. Для Украины важно установить юридические рамки и обеспечить возможность введения платных дорог, ведь это станет еще одним шагом к вступлению в ЕС.

Вместе с тем дата введения платных дорог в Украине пока не объявлена.

Почему дороги быстро приходят в негодность

Ямы на украинских дорогах возникают не из-за некачественного ремонта покрытия. Как отметил Сергей Деркач, одной из главных причин плохого состояния автодорог является систематическая перегрузка транспорта.

Читайте также:

По его словам, водители грузовиков очень часто имеют при себе две накладные, чтобы обходить установленные ограничения. В одном документе, как правило, указывают правильный вес, а в другом — заниженные показатели.

Какие тарифы могут установить для водителей

Еще в 2020 году Кабинет министров Украины принял постановление "Об утверждении максимального размера платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии".

Согласно документу, предлагались следующие максимальные тарифы за проезд:

легковые автомобили, мотоциклы с прицепом и без него — до 0,023 евро/км;

грузовые автомобили от 3,3 до 12 тонн, автобусы на 10-29 мест весом до 12 тонн — до 0,045 евро/км;

грузовики свыше 12 тонн и автобусы свыше 29 мест и свыше 12 тонн — до 0,133 евро/км.

В пересчете по текущему курсу тариф для легковых автомобилей составляет до 1,17 грн/км, для автобусов и грузовиков (от 3,4 до 12 тонн) — 2,30 грн/км, для тяжелых грузовиков и автобусов — до 6,79 грн/км. Указанные гривневые расценки являются лишь пересчетом данных из постановления 2020 года, а не утвержденными тарифами на 2027 год.

В настоящее время Министерство восстановления работает над адаптацией законодательства к требованиям Европейского Союза в сферах лицензирования перевозчиков и соблюдения габаритно-весовых норм.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во время тревог в Киеве будут ограничивать цены на такси. Максимальная наценка составит 75% к базовой стоимости поездки. Соответственно, во время тревоги тариф не должен превышать обычную цену более чем в 1,75 раза.

Также Новини.LIVE писали об ответственности за ДТП в 2026 году. Если в ДТП нет пострадавших, придется заплатить штраф в размере 850 грн. Покидание места ДТП наказывается штрафом в размере 3 400 грн и даже лишением права управления автомобилем на 1-2 года.