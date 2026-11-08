Поврежденный автомобиль. Фото: УНИАН

Водители, ставшие виновниками дорожно-транспортного происшествия, могут не только получить штраф, но и лишиться права на управление автомобилем или даже оказаться за решеткой. Вид ответственности зависит от последствий аварии: пострадали ли люди, насколько тяжелыми оказались травмы и погибли ли участники ДТП. В Украине за аварии без пострадавших предусмотрена административная ответственность, а если нарушение правил дорожного движения привело к телесным повреждениям или смерти человека — может наступить уголовная.

Какие наказания предусматривает законодательство в 2026 году — выясняли Новини.LIVE.

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Какой штраф грозит за ДТП без пострадавших

Если водитель нарушил правила дорожного движения и причинил повреждения транспортным средствам или иному имуществу, но в аварии никто не пострадал, ответственность предусмотрена статьей 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За такое нарушение водителю грозит:

штраф в размере 850 грн;

или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Какое именно взыскание применить, решается с учётом обстоятельств дела.

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Что будет, если водитель покинул место ДТП

Отдельное административное правонарушение — покидание места дорожно-транспортного происшествия, к которому водитель причастен. За это предусмотрена статья 122-4 КоАП.

Наказание может быть следующим:

штраф — 3 400 грн;

лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет;

административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Когда за ДТП наступает уголовная ответственность

Если в результате нарушения правил дорожного движения потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести, тяжкие травмы или погиб, ответственность может наступать по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Наказание зависит от тяжести последствий аварии.

Если потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести, водителю грозит:

либо штраф от 51 000 до 85 000 грн;

либо исправительные работы на срок до двух лет;

либо арест на срок до шести месяцев;

или ограничение свободы на срок до трех лет.

В таком случае также утрачивается право управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Если ДТП привело к тяжким телесным повреждениям или смерти одного потерпевшего, наказание составляет от трех до восьми лет лишения свободы. Дополнительно суд может лишить осужденного права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Если в результате аварии погибли несколько человек, водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Также может быть применено лишение права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

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