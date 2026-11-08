Пошкоджена машина. Фото: УНІАН

Водії, які спричинили дорожньо-транспортну пригоду, можуть отримати не лише штраф, а й позбутися права керування автомобілем або навіть опинитися за ґратами. Вид відповідальності залежить від наслідків аварії: чи постраждали люди, наскільки тяжкими виявилися травми та чи загинули учасники ДТП. В Україні за аварії без потерпілих передбачена адміністративна відповідальність, а якщо порушення правил дорожнього руху призвело до тілесних ушкоджень або смерті людини — може наставати кримінальна.

Які покарання передбачає законодавство у 2026 році — дізнавались Новини.LIVE.

Реклама

Який штраф загрожує за ДТП без потерпілих

Якщо водій порушив правила дорожнього руху та спричинив пошкодження транспортних засобів або іншого майна, але в аварії ніхто не постраждав, відповідальність передбачена статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За таке порушення водієві загрожує:

штраф у розмірі 850 грн;

або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Яке саме стягнення застосувати, вирішують з урахуванням обставин справи.

Читайте також:

Що буде, якщо водій залишив місце ДТП

Окреме адміністративне правопорушення — залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, до якої водій причетний. За це відповідає стаття 122-4 КУпАП.

Покарання може бути таким:

штраф — 3 400 грн;

позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років;

адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

Коли за ДТП настає кримінальна відповідальність

Якщо внаслідок порушення правил дорожнього руху потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, тяжкі травми або загинув, відповідальність може наставати за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Покарання залежить від тяжкості наслідків аварії.

Якщо потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, водієві загрожує:

або штраф від 51 000 до 85 000 грн;

або виправні роботи на строк до двох років;

або арешт на строк до шести місяців;

або обмеження волі на строк до трьох років.

У такому випадку також втрачається право керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Якщо ДТП призвела до тяжких тілесних ушкоджень або смерті одного потерпілого, покарання становить від трьох до восьми років позбавлення волі. Додатково суд може позбавити засудженого права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Якщо внаслідок аварії загинули кілька людей, водієві загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Також може бути застосоване позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як можуть виписати штраф за електроенергію. Поширеним випадком може бути так звана крадіжка електрики у інших. Зазвичай це відбувається через самовільне підключення до електромереж поза лічильником.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи можуть оштрафувати працівника за помилку через контрагента. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду обмежується розміром його середнього місячного заробітку. Але роботодавцю слід встигнути зафіксувати помилку протягом 2 тижнів.