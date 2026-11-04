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Главная Экономика Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок

Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок

Ua ru
4 ноября 2026 10:00
Цены на такси в Киеве не порадуют пассажиров: сколько стоит поездка во время воздушной тревоги Новини.LIVE
Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Из-за проблем с общественным транспортом в Киеве, вызванных воздушной тревогой и отсутствием электроэнергии, возможно повышение цен на услуги такси. В некоторых случаях за поездку придется заплатить более 1000 грн. Высокие тарифы обычно действуют для пассажиров, желающих добраться с одного берега Днепра на другой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на такси в Киеве утром 4 ноября.

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Сколько стоит поездка на такси

Мы просматривали тарифы во время воздушной тревоги (желтый уровень), поэтому стоимость поездок может отличаться от стандартных цен, учитывая наличие больших пробок, в частности в сторону Южного моста. Кроме того, не стоит забывать о проблемах с транспортом, работающим от электросети.

Пассажиры компании Uklon, которым нужно было добраться до работы или другого пункта назначения к 10 часам утра, платили такие суммы в зависимости от маршрута:

  • от станции метро "Минская" до Дарницы (с правого берега на левый, синяя и красная ветки) — 525 грн (стандарт), 711 грн (бизнес);
  • от станции "Теремки" до метро "Позняки" (с правого берега на левый, синяя и зеленая ветки) — 654 грн (стандарт), 888 грн (бизнес), 1196 грн (Prime);
  • от станции метро "Харьковская" до Театральной (с левого берега на правый, зеленая и красная ветки) — 582 грн (стандарт), 767 грн (бизнес), 1026 грн (Prime);
  • от станции "Черниговская" до метро "Лукьяновская" (с левого берега на правый, красная и зеленая ветки) — 626 грн (стандарт), 849 грн (бизнес), 1146 грн (Prime).
  • Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок - фото 1
    Цены на такси в Uklon (тарифы в Киеве). Фото: Новини.LIVE
  • Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок - фото 2
    Цены на такси в Uklon (тарифы в Киеве). Фото: Новини.LIVE
  • Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок - фото 3
    Цены на такси в Uklon (тарифы в Киеве). Фото: Новини.LIVE
  • Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок - фото 4
    Цены на такси в Uklon (тарифы в Киеве). Фото: Новини.LIVE
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  • Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок - фото 1
  • Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок - фото 2
  • Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок - фото 3
  • Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок - фото 4

Также мы проверили тарифы в сервисе Bolt. Чтобы добраться от станции метро "Святошин" до Осокорок (с правого берега на левый, красная и зеленая ветки), нужно заплатить от 764 до 934 грн. Поездка от станции "Оболонь" до Харьковской обойдется в 634-734 грн (синяя и зеленая ветки).

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Маршрут от станции "Харьковская" до метро "Дорогожичи" стоил пассажирам Bolt от 834 до 994 грн (зеленая ветка). А за поездку из Дарницы в Теремки нужно было заплатить 874-1034 грн (красная и синяя ветки).

  • Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок - фото 9
    Цены на такси в Bolt (тарифы в Киеве). Фото: Новини.LIVE
  • Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок - фото 10
    Цены на такси в Bolt (тарифы в Киеве). Фото: Новини.LIVE
  • Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок - фото 11
    Цены на такси в Bolt (тарифы в Киеве). Фото: Новини.LIVE
  • Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок - фото 12
    Цены на такси в Bolt (тарифы в Киеве). Фото: Новини.LIVE
1 / 4
  • Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок - фото 9
  • Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок - фото 10
  • Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок - фото 11
  • Цены на такси в Киеве во время тревоги: что стало с тарифами из-за пробок - фото 12

Напомним, службы такси Bolt, Uklon, Uber и OPTI согласились ограничить подорожание услуг во время воздушной тревоги и других чрезвычайных ситуаций. Согласно Меморандуму, надбавка к базовому тарифу может составлять не более 75%. Такие правила будут действовать еще два часа после отбоя тревоги красного уровня.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсионеры могут не платить за проезд в общественном транспорте. Льгота распространяется на автобусы, троллейбусы, электрички, трамваи и пригородные маршрутки. Однако в такси, поездах дальнего следования, метро и междугородних автобусах придется покупать билет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что таксист в Киеве поделился информацией о своих доходах. Парень может получить за полный рабочий день (7 часов) около 2 000 грн по состоянию на 2026 год. Остальное приходится отдавать в качестве комиссии службе такси, автопарку или тратить на топливо.

Киев поездки такси цены в Украине Bolt
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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