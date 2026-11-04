Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE

Через проблеми з громадським транспортом у Києві, спровоковані повітряною тривогою і відсутністю електроенергії, можливе зростання цін на послуги служб таксі. В деяких випадках за поїздку потрібно віддати більше 1000 грн. Високі тарифи зазвичай діють для пасажирів, які хочуть добратися з одного берега Дніпра на інший.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на таксі в Києві вранці, 4 листопада.

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Скільки коштує поїздка в таксі

Ми переглядали тарифи під час повітряної тривоги (жовтий рівень), тому вартість поїздок може відрізнятися від стандартних цін, враховуючи наявність великих заторів, зокрема в бік Південного мосту. Плюс не варто забувати про проблеми з транспортом, який працює від електромережі.

Пасажири компанії Uklon, яким потрібно було добратися до роботи чи іншого пункту призначення на 10 годину ранку, платили такі суми з огляду на марштури:

зі станції метро "Мінська" до Дарниці (з правого берега на лівий, синя і червона гілки) — 525 грн (стандарт), 711 грн (бізнес);

зі станції "Теремки" до метро "Позняки" (зі правого берега на лівий, синя і зелена гілки) — 654 грн (стандарт), 888 грн (бізнес), 1196 грн (Prime);

зі станції метро "Харківська" до Театральної (з лівого берега на правий, зелена і червона гілки) — 582 грн (стандарт), 767 грн (бізнес), 1026 грн (Prime);

зі станції "Чернігівська" до метро "Лукʼянівська" (з лівого берега на правий, червона і зелена гілки) — 626 грн (стандарт), 849 грн (бізнес), 1146 грн (Prime).

Ціни на таксі в Uklon (тарифи в Києві). Фото: Новини.LIVE

Ціни на таксі в Uklon (тарифи в Києві). Фото: Новини.LIVE

Ціни на таксі в Uklon (тарифи в Києві). Фото: Новини.LIVE

Ціни на таксі в Uklon (тарифи в Києві). Фото: Новини.LIVE 1 / 4







Також ми перевірили тарифи в сервісі Bolt. Щоб добратися зі станції метро "Святошин" до Осокорок (з правого берега на лівий, червона і зелена гілки), потрібно віддати від 764 до 934 грн. Поїздка від станції "Оболонь" до Харківської обійдеться у 634-734 грн (синя і зелена гілка).

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Маршрут із станції "Харківська" до метро "Дорогожичі" коштував пасажирам Bolt від 834 до 994 грн (зелена гілка). А за поїздку з Дарниці до Теремків треба було заплатити 874-1034 грн (червона і синя гілки).

Ціни на таксі в Bolt (тарифи в Києві). Фото: Новини.LIVE

Ціни на таксі в Bolt (тарифи в Києві). Фото: Новини.LIVE

Ціни на таксі в Bolt (тарифи в Києві). Фото: Новини.LIVE

Ціни на таксі в Bolt (тарифи в Києві). Фото: Новини.LIVE 1 / 4







Нагадаємо, служби таксі Bolt, Uklon, Uber та OPTI погодилися обмежити дорожчання послуг під час повітряної тривоги та інших надзвичайних ситуацій. Згідно з Меморандумом, надбавка до базового тарифу може становити максимально 75%. Такі правила діятимуть ще дві години після відбою тривоги червоного рівня.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсіонери можуть не платити за проїзд у громадському транспорті. Пільга поширюється на автобуси, тролейбуси, електрички, трамваї та приміські маршрутки. Однак у таксі, поїздах далекого сполучення, метро і міжміських автобусах доведеться придбати квиток.

Також Новини.LIVE розповідали, що таксист у Києві поділився інформацією про свій заробіток. Хлопець може отримати за повний день роботи (7 годин) близько 2 000 грн станом на 2026 рік. Решту доводиться віддавати як комісію службі таксі, автопарку, або витрачати на пальне.