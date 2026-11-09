Рух автомобілів на дорозі в Києві. Фото: Новини.LIVE

До кінця 2027 року в Україні планують запровадити платні дороги, відповідно до євроінтеграційних вимог. Такий крок наблизить країну до вступу в ЄС та може допомогти у боротьбі з перевантаженим транспортом, через який руйнуються українські дороги. Майбутні тарифи можуть залежати від виду та ваги транспортного засобу.

Про це розповів перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач, передають Новини.LIVE.

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Платні дороги — умова євроінтеграції України

Сергій Деркач пояснив, що платні дороги являються одним з обов'язкових критеріїв Європейського Союзу та частиною його законодавства. Для України важливо встановити юридичні межі та забезпечити можливість запуску платних доріг, адже це стане ще одним кроком до вступу в ЄС.

Разом з тим дату запуску платних доріг в України поки не оголошено.

Через що дороги швидко псуються

Ями на українських дорогах виникають не через неякісний ремонт покриття. Як зазначив Сергій Деркач, одна із головних причин поганого стану автошляхів, систематичне перевантаження транспорту.

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За його словами, водії вантажних авто дуже часто мають при собі дві накладні, щоб обходити встановлені обмеження. В одному документі, як правило, зазначають правильну вагу, а в іншому зменшені показники.

Які тарифи можуть встановити для водіїв

Ще у 2020 році Кабінет міністрів України прийняв постанову "Про затвердження максимального розміру плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії".

Згідно з документом, пропонувалися максимальні тарифи за проїзд:

легкові авто, мотоцикли з причепом і без нього — до 0,023 євро/км;

вантажні авто від 3,3 до 12 тонн, автобуси на 10-29 місць вагою до 12 тонн — до 0,045 євро/км;

вантажівки понад 12 тонн та автобуси понад 29 місць і понад 12 тонн — до 0,133 євро/км.

У перерахунку за поточним курсом, для легкових авто тариф складає до 1,17 грн/км, для автобусів та вантажівок (від 3,4 до 12 тонн) — 2,30 грн/км, для важких вантажівок та автобусів — до 6,79 грн/км. Дані гривневі розцінки є лише перерахунком даних з постанови 2020 року, а не затвердженими тарифами на 2027 році.

Наразі Міністерство відновлення працює над адаптацією законодавства до вимог Європейського Союзу у сферах ліцензування перевізників та дотримання габаритно-вагових норм.

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