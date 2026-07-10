Укрзализныцю обязали выплатить 404 тысячи грн бывшей сотруднице: в чем причина

Поезд Укрзализныци и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Укрзализныця не выплатила бывшей сотруднице причитающееся денежное вознаграждение после увольнения в связи с выходом на пенсию. Женщина обратилась в суд с требованием взыскать деньги, предусмотренные коллективным договором. Решение было вынесено в пользу истицы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Какие выплаты не получила сотрудница УЗ

Более 42 лет украинка проработала в Укрзализныце и ушла по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по возрасту. Ей выдали приказ об увольнении в соответствии с требованиями закона, предусмотрев выплату нескольких дополнительных сумм, в частности:

единовременной материальной помощи при увольнении;

дополнительной материальной помощи за добросовестный труд;

материальной помощи на оздоровление за 2023 и 2024 годы.

Бывшая сотрудница УЗ так и не получила эти выплаты. Она обратилась в суд с требованием взыскать обещанное денежное обеспечение, а также предоставить компенсацию в виде среднего заработка за шесть месяцев задержки окончательного расчета (в соответствии со статьей 117 Кодекса законов о труде).

Какое решение принял суд

В Укрзализныце не согласились с требованиями истицы. Железнодорожный перевозчик привел несколько аргументов против спорных выплат, например, что они не являются составной частью зарплаты, а относятся к дополнительным социальным гарантиям. Кроме того, УЗ приняла решение о приостановлении ряда таких начислений еще после начала полномасштабной войны.

Читайте также:

Однако Козятинский городской районный суд Винницкой области встал на сторону истицы и удовлетворил ее требования. Укрзализныця должна выплатить бывшей сотруднице:

200 340,70 грн единовременной материальной помощи при увольнении;

3 057,16 грн единовременного денежного вознаграждения;

16 104 грн материальной помощи на оздоровление за 2023 год;

18 168 грн материальной помощи на оздоровление за 2024 год;

167 094,20 грн среднего заработка за время задержки окончательного расчета.

Общая сумма взыскания составляет 404 764,06 грн. В то же время УЗ может обжаловать решение, обратившись в Винницкий апелляционный суд в установленном законом порядке. То есть существует вероятность отмены этих выплат, если компания захочет продолжить спор.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсию за выслугу лет назначают украинцам с достаточным стажем. Военнослужащие и прокуроры могут оформить выплаты при наличии необходимой выслуги. Размер денежного обеспечения существенно варьируется.

Также Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.