Укрзалізницю зобов’язали виплатити 404 тисячі грн колишній працівниці: в чому причина

Потяг Укрзалізниці та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Укрзалізниця не виплатила колишній працівниці належне грошове забезпечення після звільнення у зв'язку з виходом на пенсію. Жінка звернулася до суду з вимогою стягнути кошти, передбачені колективним договором. Рішення ухвалили на користь позивачки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Які виплати не отримала працівниця УЗ

Понад 42 роки українка пропрацювала в Укрзалізниці та пішла за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію за віком. Їй видали наказ про звільнення відповідно до вимог закону, передбачивши виплату кількох додаткових сум, зокрема:

одноразової матеріальної допомоги при звільненні;

додаткової матеріальної допомоги за сумлінну працю;

матеріальної допомоги на оздоровлення за 2023 і 2024 роки.

Колишня працівниця УЗ так і не отримала ці виплати. Вона звернулася до суду з вимогою стягнути обіцяне грошове забезпечення плюс надати компенсацію у вигляді середнього заробітку за шість місяців затримки остаточного розрахунку (згідно зі статтею 117 Кодексу законів про працю).

Яке рішення ухвалив суд

В Укрзалізниці не погодилися з вимогами позивачки. Залізничний перевізник надав кілька аргументів проти спірних виплат, наприклад, що вони не є складовою зарплати, а належать до додаткових соціальних гарантій. Плюс УЗ ухвалила рішення про призупинення низки таких нарахувань ще після початку повномасштабної війни.

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Однак Козятинський міськрайонний суд Вінницької області став на сторону позивачки і задовольнив її вимоги. Укрзалізниця повинна виплатити колишній співробітниці:

200 340,70 грн одноразової матеріальної допомоги при звільненні;

3 057,16 грн одноразової грошової винагороди;

16 104 грн матеріальної допомоги на оздоровлення за 2023 рік;

18 168 грн матеріальної допомоги на оздоровлення за 2024 рік;

167 094,20 грн середнього заробітку за час затримки остаточного розрахунку.

Загальна сума стягнення перебуває на рівні 404 764,06 грн. Водночас УЗ може оскаржити рішення, звернувшись до Вінницького апеляційного суду у встановленому законом порядку. Тобто існує ймовірність скасування цих виплат, якщо компанія захоче продовжити спір.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсію за вислугу років призначають українцям із достатнім стажем. Військовослужбовці та прокурори можуть оформити виплати за наявності необхідної вислуги. Розмір грошового забезпечення суттєво варіюється.

Також Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в липні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.