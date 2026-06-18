Фондовый рынок России обвалился до полуторагодового минимума: что происходит с акциями

Фондовый рынок России обвалился. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Акции российских компаний резко падают на фоне масштабной атаки Вооруженных сил Украины на Москву. Индекс Мосбиржи (IMOEX) уже опустился до минимума за полтора года. Это нанесло сильный удар по инвесторам, которые ожидали восстановления рынка после заявлений президента США Дональда Трампа о возобновлении санкций.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит на фондовом рынке России в четверг, 18 июня.

Обвал акций российских компаний

18 июня Украина нанесла один из самых масштабных ударов по России и непосредственно Москве за все время ведения активных боевых действий. Беспилотные летательные аппараты и ракеты поразили нефтеперерабатывающий завод, парализовав деятельность гражданской авиации.

На фоне фото и видео, доказавших серьезные повреждения НПЗ, акции крупнейших нефтегазовых компаний РФ резко упали. Например, "Роснефть" потеряла 2,61%, "ЛУКОЙЛ" — 1,59%, "Татнефть" — 2,03%, "Газпром" — 1,44%. Более того, индекс Мосбиржи (IMOEX) опустился до своего минимума за полтора года: зафиксировали падение показателя на 1,12%.

Падение фондового рынка России. Фото: investing.com

Влияние заявлений Дональда Трампа

Фондовому рынку стало "плохо" еще 17 июня после заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении санкций против российской нефти. Их временно приостановили из-за войны с Ираном, однако вскоре вернут.

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После столь неожиданного анонса индекс Московской биржи завершил день снижением на 2,05%. Акции "Роснефти" обвалились на 5,5%, "Лукойла" — на 5,3%, "Сургутнефтегаза" — на 3,1%, "Татнефти" — на 7,2%, "Газпром нефти" — на 3,3%.

Полное восстановление, на которое надеялись акционеры, не произошло благодаря масштабной атаке по Москве. Как известно, с начала 2026 года российский рынок потерял около 3 трлн рублей (41,38 млрд долларов) капитализации, а суммарная стоимость всех акций снизилась до 20% ВВП — самого низкого уровня за несколько десятилетий.

Что еще нужно знать украинцам

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