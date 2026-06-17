Огромное месторождение: кто из покупателей газа РФ обнаружил запасы в сотни миллионов кубометров

В Китае открыли крупное газовое месторождение. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В одной из стран Восточной Азии может увеличиться добыча газа. Китайская компания Sinopec подтвердила наличие значительных геологических запасов на месторождении сланцевого газа Ziyang Dongfeng. При этом КНР считается едва ли не крупнейшим покупателем российского газа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Мощное газовое месторождение

Компания заявила об открытии значительных запасов газа — около 236 млрд кубических метров. Это "богатство" обнаружили в сверхглубоком месторождении Ziyang Dongfeng, расположенном в Сычуаньском бассейне. Для проведения исследований Sinopec пришлось задействовать искусственный интеллект, дабы минимизировать трудности, связанные с оценкой пласта глубоко под землей.

"Это подтверждает огромный потенциал формации и дает нам воспроизводимый технический путь для расширения границ разработки сланцевого газа в Китае", — заявил директор Юго-западного нефтяного бюро Sinopec Лю Вэй.

В то же время в компании не сообщили, когда именно планируется начать добычу ресурса. Отметим, ранее в Китае договорились об увеличении поставок по газопроводу "Сила Сибири" — с 38 до 44 млрд кубометров в год. Кроме того, продолжается подготовка к транспортировке по еще одному маршруту — с Дальнего Востока.

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Сколько газа нужно Украине

Из-за регулярных ударов России по объектам критической инфраструктуры возникает вопрос, сможет ли Украина наполнить подземные хранилища газа до достаточного уровня, чтобы хватило на следующий отопительный сезон.

Согласно данным Aggregated Gas Storage Inventory, по состоянию на конец мая 2026 года наполнение хранилищ составляло:

11 млрд куб. м газа;

4,7 млрд куб. м "буферного газа" (технический ресурс для безопасной эксплуатации объекта).

В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль назвал цель к началу отопительного сезона — накопить 14,6 млрд куб. м ресурса. С таким объемом удастся стабильно пережить зиму даже в условиях низких температур и массированных атак врага. При этом критически необходимый минимум составляет 13,2 млрд куб. м газа.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что австралийский миллиардер Джина Райнхарт инвестирует в добычу лития. Ее компания Hancock Prospecting потратит 1 млрд долларов на строительство копальни. Это сделает женщину производителем около 5% мирового объема редкоземельных металлов.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит провести газ и отопление в частный дом. Известный украинский блогер поделился собственным опытом подключения жилья к коммуникациям. Он потратил на оборудование и работу мастеров около 285 000 грн.