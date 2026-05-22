Россия бьет по газодобыче: грозят ли Украине перебои с топливом

Для Украины газ остается критически важным ресурсом, особенно в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру. Враг в последнее время усилил атаки на объекты добычи голубого топлива, что может вызвать определенный дефицит ресурса. Однако это не грозит полной остановкой газоснабжения.

О том, могут ли в Украине возникнуть перебои с поставками газа из-за атак России, в эфире Ранок.LIVE рассказал народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

Почему в Украине ухудшилась ситуация с добычей газа

По словам депутата, в последнее время российские удары все чаще направлены именно на объекты газодобычи. Под атаками регулярно оказываются объекты "Нафтогаза" — повреждаются скважины и узлы сбора газа.

"У нас с газом возможен определенный дефицит. Это не значит, что он исчезнет кардинально, понимаете? Но вот действительно враг, как я понимаю, хочет создать перебои с поставками газа", — отметил Кучеренко.

По его словам, из-за этого возможен определенный дефицит ресурса. В то же время о полном прекращении поставок газа речь не идет. Основная цель противника — создать трудности для стабильной работы системы.

Почему газ критически важен для энергосистемы Украины

Нардеп пояснил, что особенно важным вопрос газоснабжения остается для крупных городов и областных центров, в частности Киева. Современные когенерационные установки, которые помогают поддерживать энергосистему, напрямую зависят от газа.

"Защита этих объектов газовой инфраструктуры и резервный газ в хранилищах — это один из ключевых приоритетов", - подчеркнул Алексей Кучеренко.

Он также добавил, что несмотря на сложную ситуацию, энергосистема Украины продолжает работать стабильно. Ремонтные бригады и энергетики постоянно ликвидируют последствия атак и поддерживают работу сетей.

