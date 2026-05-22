Росія б’є по газовидобутку: чи загрожують Україні перебої з паливом

Для України газ залишається критично важливим ресурсом, особливо в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Ворог останнім часом посилив атаки на об’єкти видобутку блакитного палива, що може спричинити певний дефіцит ресурсу. Однак це не загрожує повною зупинкою газопостачання.

Про те, чи можуть в Україні виникнути перебої з постачанням газу через атаки Росії, в ефірі Ранок.LIVE розповів народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

Чому в Україні погіршилась ситуація з видобутком газу

За словами депутата, останнім часом російські удари все частіше спрямовані саме на об’єкти газовидобутку. Під атаками регулярно опиняються об’єкти "Нафтогазу" — пошкоджуються свердловини та вузли збору газу.

"У нас з газом можливий певний дефіцит. Це не означає, що він зникне кардинально, розумієте? Але от дійсно ворог, як я розумію, хоче створити перебої з постачанням газу", — зазначив Кучеренко.

За його словами, через це можливий певний дефіцит ресурсу. Водночас про повне припинення постачання газу не йдеться. Основна мета противника — створити труднощі для стабільної роботи системи.

Чому газ критично важливий для енергосистеми України

Нардеп пояснив, що особливо важливим питання газопостачання залишається для великих міст та обласних центрів, зокрема Києва. Сучасні когенераційні установки, які допомагають підтримувати енергосистему, напряму залежать від газу.

"Захист цих об'єктів газової інфраструктури і резервний газ в сховищах — це один з ключових пріоритетів", — наголосив Олексій Кучеренко.

Він також додав, що попри складну ситуацію, енергосистема України продовжує працювати стабільно. Ремонтні бригади та енергетики постійно ліквідовують наслідки атак і підтримують роботу мереж.

