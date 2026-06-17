Величезне родовище: хто з покупців газу РФ знайшов запаси на сотні мільйонів кубометрів

В Китаї відкрили велике родовище газу. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В одній з держав Східної Азії може збільшитися газовидобуток. Китайська компанія Sinopec підтвердила масштабні геологічні запаси на родовищі сланцевого газу Ziyang Dongfeng. При цьому КНР вважається чи не найбільшим покупцем російського газу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Потужне родовище газу

Компанія заявила про відкриття значних запасів газу — близько 236 млрд кубічних метрів. Це "багатство" знайшли в надглибокому родовищі Ziyang Dongfeng, розташованому в Сичуанському басейні. Для проведення досліджень Sinopec довелося задіяти штучний інтелект, аби мінімізувати труднощі, пов’язані з оцінкою пласта глибоко під землею.

"Це підтверджує величезний потенціал формації та дає нам відтворюваний технічний шлях для розширення меж розробки сланцевого газу в Китаї", — заявив директор Південно-західного нафтового бюро Sinopec Лю Вей.

Водночас у компанії не повідомили, коли саме планується розпочати видобуток ресурсу. Зауважимо, раніше в Китаї домовилися про збільшення поставок газопроводом "Сила Сибіру" — з 38 до 44 млрд кубометрів на рік. Плюс триває підготовка до транспортування ще одним маршрутом — із Далекого Сходу.

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Скільки газу потрібно Україні

Через регулярні удари Росії по об’єктам критичної інфраструктури постає питання, чи зможе Україна наповнити підземні сховища газу до достатнього рівня, аби вистачило на проходження наступного опалювального сезону.

Згідно з даними Aggregated Gas Storage Inventory, станом на кінець травня 2026 року наповнення сховищ становило:

11 млрд куб. м газу;

4,7 млрд куб. м "буферного газу" (технічний ресурс для безпечної експлуатації обʼєкту).

Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль назвав мету на дату початку опалювального сезону — накопичити 14,6 млрд куб. м ресурсу. З таким обсягом вдасться стабільно пройти зиму навіть за умов низьких температур і масованих атак ворога. При цьому критично необхідний мінімум становить 13,2 млрд куб. м газу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що мільярдерка з Австралії Джина Райнхарт інвестує у видобуток літію. Її компанія Hancock Prospecting витратить 1 млрд доларів на будівництво копальні. Це зробить жінку виробником близько 5% світового обсягу рідкісноземельних металів.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує провести газ та опалення у приватний будинок. Відомий український блогер поділився власним досвідом підключення житла до комунікацій. Він витратив на обладнання та роботу майстрів близько 285 000 грн.