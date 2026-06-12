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Головна Економіка Одна з найбагатших жінок світу націлилася на літій: де хоче видобувати

Одна з найбагатших жінок світу націлилася на літій: де хоче видобувати

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 16:10
Рідкоземельні метали: хто і де планує побудувати гігантську копальню літію
Австралійка Джина Райнхарт. Фото: ginarinehart.com.au, azureminerals.com.au. Колаж: Новини.LIVE

Одна з найбагатших жінок світу інвестувала в видобуток рідкісноземельних металів. Мільярдерка Джина Райнхарт, яка володіє австралійською компанією Hancock Prospecting, планує витратити 1 млрд доларів на будівництво копальні. Проєкт може стати другим за величиною в Австралії.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про амбіційне будівництво літієвої копальні.

Нова літієва копальня в Австралії

Згідно з інформацією на офіційному сайті Hancock Prospecting, компанія почала підготовку до нового масштабного проєкту в Західній Австралії — будівництва копальні рідкоземельних металів. Оскільки відбувається стабільне підвищення цін на сировину, довіра до сектору зростає в усьому світі.

"Hancock Prospecting та чилійський виробник літію Sociedad Química y Minera почнуть будівництво з 2028 року поблизу міста Роуборн у районі Пілбара, причому вартість розробки оцінюється приблизно в 1 млрд доларів", — йдеться на сайті.

За попередніми розрахунками, копальня видобуватиме 6 млн тонн руди щороку і перероблятиме ресурс у літієвий концентрат масою до 1,1 млн тонн. Якщо вдасться реалізувати план, проєкт стане другим за величиною в Австралії після родовища поблизу міста Грінбушес.

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Водночас Джина Райнхарт, як ключовий інвестор, стане виробником близько 5% світового обсягу рідкісноземельних металів. За повідомлення Bloomberg, мільярдерка вже вклала майже 100 млн доларів в американські компанії, що займаються виробництвом зброї. Плюс придбала акції двох гірничодобувних підприємств.

Скільки грошей в Джини Райнхарт

Згідно з рейтингом Forbes, австралійка є найбагатшою людиною на рідному континенті. Її статки оцінили в 25,5 млрд доларів (101 місце). Серед жінок-мільярдерок Райнхарт опинилася на 18-й позиції. В далекому 1992 році вона стала головою правління Hancock Prospecting і вивела компанію покійного батька зі скрути.

Австралійка інвестувала в рідкісноземельні корисні копалини, газовий сектор і нерухомість. Найбільшим активом у її майновому портфелі вважається гірничодобувний проект Roy Hill. Плюс Джина Райнхарт є другим за величиною виробником великої рогатої худоби в Австралії.

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родовище літій інвестиції
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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