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Главная Экономика Одна из самых богатых женщин мира нацелилась на литий: где хочет добывать

Одна из самых богатых женщин мира нацелилась на литий: где хочет добывать

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 16:10
Редкоземельные металлы: кто и где планирует построить гигантский рудник лития
Австралийка Джина Райнхарт. Фото: ginarinehart.com.au, azureminerals.com.au. Коллаж: Новини.LIVE

Одна из самых богатых женщин мира инвестировала в добычу редкоземельных металлов. Миллиардер Джина Райнхарт, владелица австралийской компании Hancock Prospecting, планирует потратить 1 млрд долларов на строительство рудника. Проект может стать вторым по величине в Австралии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно об амбициозном строительстве литиевой шахты.

Новая литиевая шахта в Австралии

Согласно информации на официальном сайте Hancock Prospecting, компания начала подготовку к новому масштабному проекту в Западной Австралии — строительству рудника редкоземельных металлов. Поскольку происходит стабильный рост цен на сырье, доверие к сектору усиливается во всем мире.

"Hancock Prospecting и чилийский производитель лития Sociedad Química y Minera начнут строительство в 2028 году вблизи города Роуборн в районе Пилбара, причем стоимость разработки оценивается примерно в 1 млрд долларов", — говорится на сайте.

По предварительным расчетам, рудник будет добывать 6 млн тонн руды ежегодно и перерабатывать ресурс в литиевый концентрат массой до 1,1 млн тонн. Если удастся реализовать план, проект станет вторым по величине в Австралии после месторождения вблизи города Гринбушес.

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В то же время Джина Райнхарт, как ключевой инвестор, станет производителем около 5% мирового объема редкоземельных металлов. По сообщению Bloomberg, миллиардер уже вложила почти 100 млн долларов в американские компании, занимающиеся производством оружия. Плюс приобрела акции двух горнодобывающих предприятий.

Сколько денег у Джины Райнхарт

Согласно рейтингу Forbes, австралийка является самым богатым человеком на родном континенте. Ее состояние оценили в 25,5 млрд долларов (101 место). Среди женщин-миллиардеров Райнхарт оказалась на 18-й позиции. В далеком 1992 году она стала председателем правления Hancock Prospecting и вывела компанию покойного отца из затруднительного положения.

Австралийка инвестировала в редкоземельные полезные ископаемые, газовый сектор и недвижимость. Крупнейшим активом в ее имущественном портфеле считается горнодобывающий проект Roy Hill. Кроме того, Джина Райнхарт является вторым по величине производителем крупного рогатого скота в Австралии.

Ранее Новости.LIVE писали, что США стали крупнейшим экспортером нефти и нефтепродуктов в мире. По состоянию на май 2026 года американский экспорт достиг около 10,5 млн баррелей в сутки. США удалось опередить Саудовскую Аравию и Россию.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Винницкой области хотят продать гранитный карьер. Там добывают блочный камень (Cardinal Grey GG4) и бутовый камень для производства щебня. Предлагаемая стоимость 100% акций — 3,5 млн долларов.

месторождение литий инвестиции
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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