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Главная Экономика Новый лидер рынка: США вышли на первое место по объемам экспорта нефти

Новый лидер рынка: США вышли на первое место по объемам экспорта нефти

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 15:05
Саудовская Аравия и Россия больше не являются главными экспортерами нефти в мире: кто впервые возглавил рейтинг
Экспорт нефти. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

США вышли на первое место в мире по экспорту нефти, изменив сложившуюся на протяжении многих лет ситуацию на энергетическом рынке. До этого абсолютными лидерами в этом рейтинге считались Саудовская Аравия и Россия.

О том, как США удалось выйти на первое место по объемам экспорта нефти в мире, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Сколько нефти экспортируют крупнейшие игроки на рынке

По данным компании Vortexa, в мае США экспортировали примерно 10,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов ежедневно. Уже третий месяц подряд именно США удерживают первую позицию по этому показателю. Для сравнения в мае:

  • Россия экспортировала около 7 млн баррелей в сутки;
  • Саудовская Аравия — примерно 5,9 млн баррелей в сутки.

В среднем за 2025 год Саудовская Аравия продавала за границу около 8,1 млн баррелей ежедневно, США — 6,6 млн, а Россия — 5,8 млн.

Как США удалось возглавить рейтинг экспортеров нефти

Укреплению позиций США на нефтяном рынке способствовало несколько причин:

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  • высокие объемы производства;
  • активное использование стратегических запасов;
  • резкое увеличение добычи сланцевой нефти.

В то же время Саудовская Аравия сократила экспорт из-за конфликта между США и Ираном, а российские поставки уменьшились из-за санкций и ударов украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре.

Что означают изменения на нефтяном рынке

Эксперты считают, что статус главного экспортера дает США большее влияние в отношениях как с союзниками, так и с конкурентами. Уже сейчас Америка является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Европу и занимает второе место среди поставщиков нефтепродуктов.

При этом в ЕС все чаще говорят о риске зависимости от одного крупного поставщика — США. Если раньше американскую нефть рассматривали как замену российской и ближневосточной, то теперь появляются опасения относительно чрезмерной концентрации поставок.

Рост роли США может также ослабить влияние стран ОПЕК+ на мировой рынок. Дополнительно ситуацию для организации осложняет выход Объединенных Арабских Эмиратов после почти 60 лет членства.

Ранее Новини.LIVE писали, что из-за ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам в разных регионах РФ начали вводить ограничения на продажу топлива. На заправках часто не хватает бензина и дизеля, поэтому водителям могут просто отказывать. В соцсетях россияне массово жалуются на дефицит.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине газ по-прежнему остается очень важным ресурсом, особенно из-за постоянных атак на энергетику. Россия в последнее время активнее наносит удары по объектам добычи, из-за чего возможен временный дефицит топлива, но полного дефицита не ожидается.

США нефть экспорт
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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