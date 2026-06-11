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Головна Економіка Новий лідер ринку: США вийшли на перше місце за обсягами експорту нафти

Новий лідер ринку: США вийшли на перше місце за обсягами експорту нафти

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 15:05
Саудівська Аравія та Росія більше не головні експортери нафти у світі: хто вперше очолив рейтинг
Експорт нафти. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

США вийшли на перше місце у світі за експортом нафти, змінивши багаторічну ситуацію на енергетичному ринку. До цього абсолютними лідерами у цьому рейтингу вважалися Саудівська Аравія та Росія. 

Про те, як США вдалося вийти на перше місце за обсягами експорту нафти у світі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Скільки нафти експортують найбільші гравці на ринку

За даними компанії Vortexa, у травні США експортували приблизно 10,5 млн барелів нафти та нафтопродуктів щодня. Уже третій місяць поспіль саме США тримаються на першій позиції за цим показником. Для порівняння в травні:

  • Росія експортувала близько 7 млн барелів на добу; 
  • Саудівська Аравія —  приблизно 5,9 млн барелів на добу.

У середньому за 2025 рік Саудівська Аравія продавала за кордон близько 8,1 млн барелів щодня, США — 6,6 млн, а Росія — 5,8 млн.

Як США вдалося очолити рейтинг експортерів нафти

Посиленню позицій США на нафтовому ринку сприяло кілька причин:

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  • високі обсяги виробництва;
  • активне використання стратегічних запасів;
  • різке збільшення видобутку сланцевої нафти.

Водночас Саудівська Аравія скоротила експорт через конфлікт між США та Іраном, а російські поставки зменшилися через санкції та удари українських безпілотників по нафтовій інфраструктурі.

Що означають зміни на нафтовому ринку

Експерти вважають, що статус головного експортера дає США більше впливу у відносинах як із союзниками, так і з конкурентами. Уже зараз Америка є найбільшим постачальником сирої нафти до Європи та займає друге місце серед постачальників нафтопродуктів.

При цьому в ЄС дедалі частіше говорять про ризик залежності від одного великого постачальника — США. Якщо раніше американську нафту розглядали як заміну російській та близькосхідній, то тепер з’являються побоювання щодо надмірної концентрації поставок.

Зростання ролі США може також послабити вплив країн ОПЕК+ на світовий ринок. Додатково ситуацію для організації ускладнює вихід Об’єднаних Арабських Еміратів після майже 60 років членства.

Раніше Новини.LIVE писали, що через удари ЗСУ по російських нафтопереробних заводах у різних регіонах РФ почали вводити обмеження на продаж пального. На заправках часто не вистачає бензину та дизеля, тому водіям можуть просто відмовляти. У соцмережах росіяни масово скаржаться на дефіцит.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні газ і далі є дуже важливим ресурсом, особливо через постійні атаки на енергетику. Росія останнім часом активніше б’є по об’єктах видобутку, через що можливий тимчасовий брак палива, але повного дефіциту не очікується.

США нафта експорт
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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