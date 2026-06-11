Саудівська Аравія та Росія більше не головні експортери нафти у світі: хто вперше очолив рейтинг

Експорт нафти. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

США вийшли на перше місце у світі за експортом нафти, змінивши багаторічну ситуацію на енергетичному ринку. До цього абсолютними лідерами у цьому рейтингу вважалися Саудівська Аравія та Росія.

Про те, як США вдалося вийти на перше місце за обсягами експорту нафти у світі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Скільки нафти експортують найбільші гравці на ринку

За даними компанії Vortexa, у травні США експортували приблизно 10,5 млн барелів нафти та нафтопродуктів щодня. Уже третій місяць поспіль саме США тримаються на першій позиції за цим показником. Для порівняння в травні:

Росія експортувала близько 7 млн барелів на добу;

Саудівська Аравія — приблизно 5,9 млн барелів на добу.

У середньому за 2025 рік Саудівська Аравія продавала за кордон близько 8,1 млн барелів щодня, США — 6,6 млн, а Росія — 5,8 млн.

Як США вдалося очолити рейтинг експортерів нафти

Посиленню позицій США на нафтовому ринку сприяло кілька причин:

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високі обсяги виробництва;

активне використання стратегічних запасів;

різке збільшення видобутку сланцевої нафти.

Водночас Саудівська Аравія скоротила експорт через конфлікт між США та Іраном, а російські поставки зменшилися через санкції та удари українських безпілотників по нафтовій інфраструктурі.

Що означають зміни на нафтовому ринку

Експерти вважають, що статус головного експортера дає США більше впливу у відносинах як із союзниками, так і з конкурентами. Уже зараз Америка є найбільшим постачальником сирої нафти до Європи та займає друге місце серед постачальників нафтопродуктів.

При цьому в ЄС дедалі частіше говорять про ризик залежності від одного великого постачальника — США. Якщо раніше американську нафту розглядали як заміну російській та близькосхідній, то тепер з’являються побоювання щодо надмірної концентрації поставок.

Зростання ролі США може також послабити вплив країн ОПЕК+ на світовий ринок. Додатково ситуацію для організації ускладнює вихід Об’єднаних Арабських Еміратів після майже 60 років членства.

Раніше Новини.LIVE писали, що через удари ЗСУ по російських нафтопереробних заводах у різних регіонах РФ почали вводити обмеження на продаж пального. На заправках часто не вистачає бензину та дизеля, тому водіям можуть просто відмовляти. У соцмережах росіяни масово скаржаться на дефіцит.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні газ і далі є дуже важливим ресурсом, особливо через постійні атаки на енергетику. Росія останнім часом активніше б’є по об’єктах видобутку, через що можливий тимчасовий брак палива, але повного дефіциту не очікується.