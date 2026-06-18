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Головна Економіка Україна обвалила фондовий ринок РФ: що відбувається з акціями компаній

Україна обвалила фондовий ринок РФ: що відбувається з акціями компаній

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 11:18
Фондовий ринок Росії обвалився до півторарічного мінімуму: що відбувається з акціями
Фондовий ринок Росії обвалився. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Акції російських компаній різко падають на тлі масштабної атаки Збройних сил України по Москві. Індекс Мосбіржі (IMOEX) вже опустився до мінімуму за півтора року. Це завдало сильного удару по інвесторам, які очікували на відновлення ринку після заяв президента США Дональда Трампа про відновлення санкцій.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається на фондовому ринку Росії у четвер, 18 червня.

Обвал акцій російських компаній

18 червня Україна завдала одного з наймасштабніших ударів по Росії та безпосередньо Москві за весь час ведення активних бойових дій. Безпілотні літальні апарати і ракети вразили нафтопереробний завод, паралізувавши діяльність цивільної авіації.

На тлі фото і відео, які довели серйозні пошкодження НПЗ, акції найбільших нафтогазових компаній РФ різко впали. Наприклад, "Роснефть" втратила 2,61%, "ЛУКОЙЛ" — 1,59%, "Татнефть" — 2,03%, "Газпром" — 1,44%. Більше того, індекс Мосбіржі (IMOEX) опустився до свого мінімуму за півтора року: зафіксували падіння показника на 1,12%.

Україна обвалила фондовий ринок РФ: що відбувається з акціями компаній - фото 1
Падіння фондового ринку Росії. Фото: investing.com 

Новина оновлюється…

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фондовий ринок акції Росія
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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