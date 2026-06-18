Фондовий ринок Росії обвалився до півторарічного мінімуму: що відбувається з акціями

Фондовий ринок Росії обвалився. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Акції російських компаній різко падають на тлі масштабної атаки Збройних сил України по Москві. Індекс Мосбіржі (IMOEX) вже опустився до мінімуму за півтора року. Це завдало сильного удару по інвесторам, які очікували на відновлення ринку після заяв президента США Дональда Трампа про відновлення санкцій.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається на фондовому ринку Росії у четвер, 18 червня.

Обвал акцій російських компаній

18 червня Україна завдала одного з наймасштабніших ударів по Росії та безпосередньо Москві за весь час ведення активних бойових дій. Безпілотні літальні апарати і ракети вразили нафтопереробний завод, паралізувавши діяльність цивільної авіації.

На тлі фото і відео, які довели серйозні пошкодження НПЗ, акції найбільших нафтогазових компаній РФ різко впали. Наприклад, "Роснефть" втратила 2,61%, "ЛУКОЙЛ" — 1,59%, "Татнефть" — 2,03%, "Газпром" — 1,44%. Більше того, індекс Мосбіржі (IMOEX) опустився до свого мінімуму за півтора року: зафіксували падіння показника на 1,12%.

Падіння фондового ринку Росії. Фото: investing.com

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