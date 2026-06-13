Олеся Бабий-Полежаева из МастерШеф 15 открыла заведение: сколько потратила денег

Участница "МастерШеф 15" открыла свое заведение: во сколько это обошлось
Участница 15-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Олеся Бабий-Полежаева открыла собственное заведение в Николаеве. Она поделилась с подписчиками в социальной сети, сколько денег потратила на воплощение своей мечты. Сумма впечатляет, и остается только гадать, за сколько времени все окупится.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram.
Сколько стоит открыть заведение в Украине
До участия в "МастерШеф" Олеся Бабий-Полежаева более 10 лет работала в команде спасателей ГСЧС. А сейчас она — владелица заведения в Николаеве, где можно попробовать вкусные десерты и напитки. Подав заявку на государственную программу "Власна справа", украинка получила грант и смогла реализовать свою мечту.
Кулинарка рассказала подписчикам в соцсети, сколько денег потратила на открытие заведения в 2026 году. Результат оказался таким:
- аренда помещения плюс коммунальные услуги за месяц — 23 000 грн;
- косметический ремонт — 50 000 грн;
- две холодильные витрины — 100 000 грн;
- барная стойка на заказ — 70 000 грн;
- упаковочное оборудование (машина для запайки) — 50 000 грн;
- кухонное оборудование — 150 000 грн;
- кофемашина — 70 000 грн;
- морозильные камеры и холодильный стол — 180 000 грн;
- мебель — 100 000 грн;
- вывеска и рекламная продукция — 60 000 грн;
- декор для помещения — 30 000 грн;
- книги и комиксы — 5 000 грн;
- сырье — 100 000 грн.
За дополнительные услуги и оборудование, в частности камеру видеонаблюдения и подключение основных коммуникаций, участница "МастерШеф" заплатила около 50 000 грн. Общая сумма составляет ориентировочно 1 038 000 грн.
Как получить грант на собственное дело
Государственная программа оказывает финансовую поддержку украинцам, желающим заниматься предпринимательством. Заявители могут получить безвозвратный грант до 1 млн гривен на открытие бизнеса, однако берут на себя обязательство открыть ФЛП или юридическое лицо, создать рабочие места и работать не менее трех лет после предоставления средств.
Претенденты на финансирование должны зарегистрироваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи или BankID, после чего заполнить онлайн-заявку. Обязательно нужно прислать бизнес-план, на основе которого будут принимать решение. Чтобы подать заявку офлайн, стоит обратиться в любое отделение Ощадбанка за консультацией.
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