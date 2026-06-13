Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Участница "МастерШеф 15" открыла свое заведение: во сколько это обошлось

Участница "МастерШеф 15" открыла свое заведение: во сколько это обошлось

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 11:10
Олеся Бабий-Полежаева из МастерШеф 15 открыла заведение: сколько потратила денег
Олеся Бабий-Полежаева открыла свое заведение. Фото: кадры из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Участница 15-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Олеся Бабий-Полежаева открыла собственное заведение в Николаеве. Она поделилась с подписчиками в социальной сети, сколько денег потратила на воплощение своей мечты. Сумма впечатляет, и остается только гадать, за сколько времени все окупится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram.

Сколько стоит открыть заведение в Украине

До участия в "МастерШеф" Олеся Бабий-Полежаева более 10 лет работала в команде спасателей ГСЧС. А сейчас она — владелица заведения в Николаеве, где можно попробовать вкусные десерты и напитки. Подав заявку на государственную программу "Власна справа", украинка получила грант и смогла реализовать свою мечту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кулинарка рассказала подписчикам в соцсети, сколько денег потратила на открытие заведения в 2026 году. Результат оказался таким:

  • аренда помещения плюс коммунальные услуги за месяц — 23 000 грн;
  • косметический ремонт — 50 000 грн;
  • две холодильные витрины — 100 000 грн;
  • барная стойка на заказ — 70 000 грн;
  • упаковочное оборудование (машина для запайки) — 50 000 грн;
  • кухонное оборудование — 150 000 грн;
  • кофемашина — 70 000 грн;
  • морозильные камеры и холодильный стол — 180 000 грн;
  • мебель — 100 000 грн;
  • вывеска и рекламная продукция — 60 000 грн;
  • декор для помещения — 30 000 грн;
  • книги и комиксы — 5 000 грн;
  • сырье — 100 000 грн.

За дополнительные услуги и оборудование, в частности камеру видеонаблюдения и подключение основных коммуникаций, участница "МастерШеф" заплатила около 50 000 грн. Общая сумма составляет ориентировочно 1 038 000 грн.

Читайте также:

Как получить грант на собственное дело

Государственная программа оказывает финансовую поддержку украинцам, желающим заниматься предпринимательством. Заявители могут получить безвозвратный грант до 1 млн гривен на открытие бизнеса, однако берут на себя обязательство открыть ФЛП или юридическое лицо, создать рабочие места и работать не менее трех лет после предоставления средств.

Претенденты на финансирование должны зарегистрироваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи или BankID, после чего заполнить онлайн-заявку. Обязательно нужно прислать бизнес-план, на основе которого будут принимать решение. Чтобы подать заявку офлайн, стоит обратиться в любое отделение Ощадбанка за консультацией.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит провести свет к земельному участку или жилью. Украинка поделилась собственным опытом и назвала реальную сумму расходов. Она заплатила 57 720 грн, что включало работу подрядчиков и оборудование.

Также Новини.LIVE рассказывали, что одна из самых богатых женщин мира планирует добывать литий. Австралийка Джина Райнхарт инвестирует в строительство шахты в Западной Австралии. Она может стать производителем около 5% мирового объема редкоземельных металлов.

деньги бизнес Мастер Шеф
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации