Олеся Бабий-Полежаева из МастерШеф 15 открыла заведение: сколько потратила денег

Олеся Бабий-Полежаева открыла свое заведение. Фото: кадры из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Участница 15-го сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Олеся Бабий-Полежаева открыла собственное заведение в Николаеве. Она поделилась с подписчиками в социальной сети, сколько денег потратила на воплощение своей мечты. Сумма впечатляет, и остается только гадать, за сколько времени все окупится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram.

Сколько стоит открыть заведение в Украине

До участия в "МастерШеф" Олеся Бабий-Полежаева более 10 лет работала в команде спасателей ГСЧС. А сейчас она — владелица заведения в Николаеве, где можно попробовать вкусные десерты и напитки. Подав заявку на государственную программу "Власна справа", украинка получила грант и смогла реализовать свою мечту.

Кулинарка рассказала подписчикам в соцсети, сколько денег потратила на открытие заведения в 2026 году. Результат оказался таким:

аренда помещения плюс коммунальные услуги за месяц — 23 000 грн;

косметический ремонт — 50 000 грн;

две холодильные витрины — 100 000 грн;

барная стойка на заказ — 70 000 грн;

упаковочное оборудование (машина для запайки) — 50 000 грн;

кухонное оборудование — 150 000 грн;

кофемашина — 70 000 грн;

морозильные камеры и холодильный стол — 180 000 грн;

мебель — 100 000 грн;

вывеска и рекламная продукция — 60 000 грн;

декор для помещения — 30 000 грн;

книги и комиксы — 5 000 грн;

сырье — 100 000 грн.

За дополнительные услуги и оборудование, в частности камеру видеонаблюдения и подключение основных коммуникаций, участница "МастерШеф" заплатила около 50 000 грн. Общая сумма составляет ориентировочно 1 038 000 грн.

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Как получить грант на собственное дело

Государственная программа оказывает финансовую поддержку украинцам, желающим заниматься предпринимательством. Заявители могут получить безвозвратный грант до 1 млн гривен на открытие бизнеса, однако берут на себя обязательство открыть ФЛП или юридическое лицо, создать рабочие места и работать не менее трех лет после предоставления средств.

Претенденты на финансирование должны зарегистрироваться на портале "Дія" с помощью электронной подписи или BankID, после чего заполнить онлайн-заявку. Обязательно нужно прислать бизнес-план, на основе которого будут принимать решение. Чтобы подать заявку офлайн, стоит обратиться в любое отделение Ощадбанка за консультацией.

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