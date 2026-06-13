Олеся Бабій-Полєжаєва з Мастер Шеф 15 відкрила заклад: скільки витратила грошей

Олеся Бабій-Полєжаєва відкрила свій заклад. Фото: кадри з відео. Колаж: Новини.LIVE

Учасниця 15 сезону кулінарного шоу "МастерШеф" Олеся Бабій-Полєжаєва відкрила власний заклад у Миколаєві. Вона поділилася з підписниками в соціальній мережі, скільки грошей витратила на реалізацію своєї мрії. Сума вражає, і залишається тільки здогадуватися, за скільки часу все окупиться.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Instagram.

Скільки коштує відкрити заклад в Україні

До участі в "МастерШеф" Олеся Бабій-Полєжаєва понад 10 років працювала в команді рятувальників ДСНС. А нині вона — власниця закладу в Миколаєві, де можна скуштувати смачні десерти і напої. Подавши заяву на державну програму "Власна справа", українка виборола грант і змогла реалізувати свою мрію.

Кулінарка розповіла підписникам у соцмережі, скільки грошей витратила на відкриття закладу у 2026 році. Результат виявися таким:

оренда приміщення плюс комунальні послуги за місяць — 23 000 грн;

косметичний ремонт — 50 000 грн;

дві холодильні вітрини — 100 000 грн;

барна стійка на замовлення — 70 000 грн;

пакувальне обладнання (машина для запайки) — 50 000 грн;

кухонне обладнання — 150 000 грн;

кавова машина — 70 000 грн;

морозильні камери і холодильний стіл — 180 000 грн;

меблі — 100 000 грн;

вивіска та рекламна продукція — 60 000 грн;

декор для приміщення — 30 000 грн;

книжки та комікси — 5 000 грн;

сировина — 100 000 грн.

За додаткові послуги та обладнання, зокрема камеру відеоспостереження та проведення основних комунікацій, учасниця "МастерШеф" заплатила близько 50 000 грн. Загальна сума складає орієнтовно 1 038 000 грн.

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Як отримати грант на власну справу

Державна програма фінансово підтримує українців, які хочуть займатися підприємництвом. Заявники можуть отримати безповоротний грант до 1 млн гривень на відкриття бізнесу, однак беруть на себе зобов’язання відкрити ФОП чи юридичну особу, створити робочі місця та працювати не менше трьох років після надання коштів.

Претенденти на фінансування мають зареєструватися на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису чи BankID, після чого заповнити онлайн-заявку. Обов’язково треба надіслати бізнес-план, на основі якого будуть приймати рішення. Щоб подати заявку офлайн, варто звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку за консультацією.

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