Военный держит удостоверение. Фото: УНИАН

Наличие статуса УБД за предыдущие периоды войны или спецзадания больше не будет ограничивать право защитников на оформление нового статуса за участие в отражении полномасштабной агрессии. Кабмин упростил процедуру присвоения статуса и оптимизировал выдачу удостоверений — отныне ветеран будет получать только один бумажный документ по собственному выбору.

Каковы ключевые нововведения для участников и участниц боевых действий — выясняли Новини.LIVE со ссылкой на постановление № 1305 Кабинета Министров Украины.

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Что нового в процессе выдачи удостоверений

Все защитники и защитницы, которые ранее получили отказы или вообще не имели возможности подать документы из-за наличия «старого» статуса, получили законное право на повторное обращение. Сразу после официальной публикации принятого документа они смогут подать соответствующее заявление и пакет документов в уполномоченные органы (комиссии при органах военного управления, силовых ведомствах или через электронные системы). Это решение позволит около тысячи военнослужащих, прошедших самые разнообразные этапы обороны страны, беспрепятственно зафиксировать свой статус за участие в отражении полномасштабного вторжения.

Основания для предоставления статуса

Обновления отныне охватывают защитников, выполнявших боевые задачи на различных этапах противостояния агрессору:

За выполнение миротворческих или специальных задач на территории других государств, разминирование и т. п. За непосредственное участие в антитеррористической операции и мероприятиях по обеспечению национальной безопасности в Донецкой и Луганской областях. За участие в мероприятиях по обороне Украины, защите населения и интересов государства после 24 февраля 2022 года. За участие в Движении сопротивления, выполнение задач в условиях конфиденциального сотрудничества и т. п.

Что это означает на практике

Как сообщает Судебно-юридическая газета, отныне статус УБД предоставляется по общей или автоматизированной процедуре независимо от того, имеет ли человек уже аналогичный статус или нет.

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А при наличии права на статус по нескольким основаниям выдается только одно бумажное удостоверение по выбору ветерана. Остальные основания никуда не исчезают. Они будут подтверждаться выпиской из Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ).

Все процедуры синхронизированы с автоматическим присвоением статуса через электронные реестры, что гарантирует сохранение всех льгот, выплат и социальных гарантий без технических сбоев.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кому могут зачесть обучение в военный стаж. При назначении пенсии за выслугу лет в общий стаж можно дополнительно включить до пяти лет обучения в учебных заведениях. Однако для этого должны быть определенные основания.

Также Новини.LIVE сообщали, как военнослужащим получить компенсацию за неиспользованный отпуск. Участники боевых действий имеют право на ежегодный основной отпуск с сохранением денежного довольствия. Однако в условиях войны этим правом удается воспользоваться далеко не всем.