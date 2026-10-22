Военный в блиндаже. Фото: Новини.LIVE

Оформление военной пенсии часто сопровождается поиском дополнительных периодов для увеличения итогового стажа. Однако законодательство Украины предусматривает возможность зачета гражданского обучения в военный стаж в соотношении "два года обучения за один год службы". Впрочем, автоматически эта норма не действует. Итоговый перерасчет зависит от категории учебного заведения, момента присвоения офицерского звания и выбранного основания для назначения пенсионных выплат.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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Как зачисляют гражданское обучение в стаж

Порядок исчисления выслуги лет для военнослужащих определяет постановление Кабинета Министров Украины № 393. При назначении пенсии за выслугу лет в общую выслугу можно дополнительно включить до пяти лет обучения в учебных заведениях.

Для применения льготного расчета должны быть выполнены следующие условия:

После окончания учебного заведения выпускнику должно быть присвоено офицерское или соответствующее специальное звание. Лицо должно было учиться до поступления на военную службу или до назначения на соответствующую должность. Каждый год дневной формы обучения засчитывается как шесть месяцев военной службы. Пять лет успешного обучения в гражданском университете при соблюдении всех требований добавляют к военной выслуге 2 года и 6 месяцев. Если лицо училось четыре года — зачтут 2 года выслуги.

В то же время наличия одного лишь диплома гражданского вуза недостаточно. Если лицо окончило гражданское учебное заведение, а офицерское звание получило значительно позже при совершенно иных обстоятельствах, применить норму «год за шесть месяцев» законодательно невозможно.

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Постановление исключает из системы льготного зачета обучение непосредственно в военных учебных заведениях.

Это исключение касается:

военных институтов и академий;

учреждений специализированного образования военного или военно-спортивного профиля.

Это не означает, что годы обучения в высшем военном учебном заведении не учитываются при выходе на пенсию. Поскольку курсанты находятся на военной службе, периоды их обучения рассчитываются по другим специальным нормам как прямая военная служба, а не по льготной формуле для гражданских студентов.

Обучение при назначении пенсии по смешанному стажу

Если военнослужащий выходит на пенсию с учётом общего страхового стажа (смешанный стаж), применяются другие законодательные механизмы.

В таком случае периоды дневной формы обучения в учреждениях высшего и профессионально-технического образования, а также в аспирантуре, докторантуре или клинической ординатуре зачисляются в общий страховой стаж, а не в льготную военную выслугу.

Если же при подаче документов уполномоченный орган отказывается включить годы обучения в стаж, военнослужащий имеет право потребовать письменное официальное разъяснение с указанием конкретной нормы закона, на основании которой принято решение об отказе. Полученный письменный отказ в дальнейшем можно обжаловать в судебном порядке.

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