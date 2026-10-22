Військовий у бліндажі. Фото: Новини.LIVE

Оформлення військової пенсії часто супроводжується пошуком додаткових періодів для збільшення підсумкового стажу. Проте законодавство України передбачає можливість зарахувати цивільне навчання до військової вислуги років у співвідношенні "два роки навчання за один рік служби". Втім, автоматично ця норма не працює. Підсумковий перерахунок залежить від категорії закладу освіти, моменту присвоєння офіцерського звання та обраної підстави для призначення пенсійних виплат.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

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Як зараховують цивільне навчання до вислуги

Визначає порядок обчислення вислуги років для військовослужбовців постанова Кабінету Міністрів України № 393. Під час призначення пенсії за вислугу років до загальної вислуги можна додатково включити до п'яти років навчання у закладах освіти.

Для застосування пільгового розрахунку мають виконуватися такі умови:

Після закінчення закладу освіти випускникові має бути присвоєне офіцерське або відповідне спеціальне звання. Особа мала навчатися до вступу на військову службу або до призначення на відповідну посаду. Кожен рік денної форми навчання зараховують як шість місяців військової вислуги. П’ять років успішного навчання у цивільному університеті за дотримання всіх вимог додають до військової вислуги 2 роки й 6 місяців. Якщо особа навчалася чотири роки — зарахують 2 роки вислуги.

Водночас наявності одного лише диплома цивільного вишу недостатньо. Якщо особа закінчила цивільний заклад, а офіцерське звання отримала значно пізніше за зовсім інших обставин, застосувати норму "рік за шість місяців" законодавчо неможливо.

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Постанова виключає із системи пільгового зарахування навчання безпосередньо у військових навчальних закладах.

Цей виняток стосується:

військових інститутів та академій;

закладів спеціалізованої освіти військового чи військово-спортивного профілю.

Це не означає, що роки навчання у вищому військовому навчальному закладі не враховуються під час виходу на пенсію. Оскільки курсанти перебувають на військовій службі, періоди їхнього навчання обчислюються за іншими спеціальними нормами як пряма військова служба, а не за пільговою формулою для цивільних студентів.

Навчання при призначенні пенсії за змішаним стажем

Якщо військовослужбовець виходить на пенсію за умов урахування загального страхового стажу (змішаний стаж), застосовуються інші законодавчі механізми.

У такому разі періоди денної форми навчання у закладах вищої, професійно-технічної освіти, а також в аспірантурі, докторантурі чи клінічній ординатурі зараховуються до загального страхового стажу, а не за пільговою військовою вислугою.

Якщо ж при подачі документів уповноважений орган відмовляється включити роки навчання до вислуги років, військовослужбовець має право вимагати письмове офіційне роз'яснення із зазначенням конкретної норми закону, на підставі якої ухвалено відмову. Отриману письмову відмову надалі можна оскаржити в судовому порядку.

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