Військовий тримає посвідчення. Фото: УНІАН

Наявність статусу УБД за попередні періоди війни чи спецзавдання більше не обмежуватиме право захисників на оформлення нового статусу за участь у відсічі повномасштабної агресії. Кабмін спростив процедуру надання статусу та оптимізував видачу посвідчень — відтепер ветеран отримуватиме лише один паперовий документ за власним вибором.

Які ключові нововведення учасників та учасниць бойових дій — дізнавались Новини.LIVE з посиланням на постанову № 1305 Кабінету Міністрів України.

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Що нового у процесі видачі посвідчень

Усі захисники та захисниці, які раніше отримали відмови або взагалі не мали змоги подати документи через наявність "старого" статусу, отримали законне право на повторне звернення. Одразу після офіційного опублікування ухваленого документа вони зможуть подати відповідну заяву та пакет документів до уповноважених органів (комісій при органах військового управління, силових відомствах або через електронні системи). Це рішення дозволить близько тисячі військовослужбовців, які пройшли найрізноманітніші етапи оборони країни, безперешкодно зафіксувати свій статус за участь у відсічі повномасштабного вторгнення.

Підстави для надання статусу

Оновлення відтепер охоплюють захисників, які виконували бойові завдання на різних етапах протистояння агресору:

За виконання миротворчих чи спеціальних завдань на території інших держав, розмінування тощо. За безпосередню участь в антитерористичній операції та заходах із забезпечення національної безпеки в Донецькій і Луганській областях. За участь у заходах з оборони України, захисту населення та інтересів держави після 24 лютого 2022 року. За участь у Русі опору, виконання завдань за умов конфіденційного співробітництва тощо.

Що це означає на практиці

Як повідомляє Судово-юридична газета, відтепер статус УБД надається за загальною або автоматизованою процедурою незалежно від того, чи має людина вже аналогічний статус, чи ні.

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А за наявності права на статус за кількома підставами видається лише одне паперове посвідчення на вибір ветерана. Решта підстав нікуди не зникають. Вони підтверджуватимуться витягом із Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

Всі процедури синхронізовано з автоматичним наданням статусу через електронні реєстри, що гарантує збереження всіх пільг, виплат та соціальних гарантій без технічних збоїв.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, кому можуть зарахувати навчання до військового стажу. Під час призначення пенсії за вислугу років до загальної вислуги можна додатково включити до п'яти років навчання у закладах освіти. Однак для цього мають бути певні підстави.

Також Новини.LIVE повідомляли, як отримати військовим компенсацію за невикористану відпустку. Учасники бойових дій мають право на щорічну основну відпустку із збереженням грошового забезпечення. Проте в умовах війни цим право вдається скористатись далеко не всім.