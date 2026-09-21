Какие пеллеты покупать для котла: разница между хвойными и лиственными породами

Мужчина загружает пеллеты в котел. Фото: Magnific

Выбор пеллет для котла влияет не только на расходы на отопление, но и на то, насколько стабильно будет работать оборудование и как часто его придется чистить. Один вид пеллет может гореть ровно и оставлять минимум золы, а другой — давать больше отходов, спекаться и требовать дополнительных манипуляций.

На что стоит обратить внимание перед покупкой, сообщает Новини.LIVE.

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Пеллеты из мягкой древесины

К мягким породам чаще всего относятся хвойные — сосна, ель и другие. Такие пеллеты хорошо разжигаются, а природные смолы в древесине помогают гранулам сохранять форму. При использовании качественного сырья они могут обеспечивать стабильное горение и небольшое количество золы.

Еще одна особенность — теплотворность. Смолы обладают высокой энергетической ценностью, поэтому пеллеты из мягкой древесины не обязательно уступают твердым породам по количеству тепла на килограмм. Поэтому пеллеты из мягкой древесины могут быть хорошим вариантом для автоматических котлов, особенно если важны равномерная подача топлива и минимальное обслуживание.

Пеллеты из твердой древесины

Твердые породы — например, дуб, береза или бук — обладают большей естественной плотностью. Но после того, как древесину измельчают и прессуют в гранулы, разница уже не так очевидна, как в случае с обычными дровами. Именно поэтому твердые пеллеты не стоит считать более выгодными только из-за названия породы.

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В то же время пеллеты из лиственной древесины могут иметь несколько более высокую зольность. В исследовании, где сравнивали сосновые, березовые и ольховые гранулы, зольность лиственных пеллет была выше, чем у сосновых. Поэтому чем больше золы — тем чаще придется чистить горелку и зольник.

Что важнее — порода или качество

Именно в этом и кроется главный нюанс. Две пеллеты из разных пород могут давать очень похожий результат, если они изготовлены из качественной чистой древесины.

Гораздо важнее обратить внимание на зольность, влажность, прочность гранул, количество мелкой фракции и наличие коры или посторонних примесей. Некачественное сырье может увеличивать количество золы и ухудшать работу котла независимо от того, хвойная это древесина или лиственная.

Какие пеллеты выбрать для котла

Если требуется стабильная работа и минимум очистки, стоит обратить внимание в первую очередь на качественные пеллеты с низкой зольностью. Во многих автоматических котлах хорошо работают гранулы из мягкой древесины, но окончательный выбор зависит от конкретной горелки и рекомендаций производителя.

Твердые пеллеты также могут быть хорошим вариантом, особенно если котел нормально работает с таким топливом и его цена выгоднее. В роторных горелках разница между типами древесины может быть менее заметной, поскольку система самоочистки лучше справляется с золой и спеканием.

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