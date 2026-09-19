Пеллеты разных цветов: что означает оттенок гранул и какие лучше покупать на зиму

Мужчина засыпает пеллеты в котел. Фото: Magnific

Отопительный сезон приближается, поэтому самое время обратить внимание на запасы топлива. Если для отопления дома вы используете пеллетный котел, перед покупкой стоит разобраться, какие гранулы выбрать. Пеллеты могут существенно отличаться по цвету, и покупатели часто воспринимают светлый оттенок как признак лучшего качества, а темный связывают с корой или примесями. Впрочем, есть несколько нюансов, о которых стоит знать.

На что обратить внимание при покупке топлива, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Kb.pl.

Реклама

Почему пеллеты бывают разного цвета

На самом деле все зависит от древесины, из которой изготовлены гранулы. Пеллеты из хвойных пород, например сосны или ели, обычно светлее. Древесина лиственных пород, таких как бук или дуб, может давать более темный гранулят.

На цвет также влияет количество коры в сырье. Кроме того, оттенок может меняться во время сушки и прессования. Более высокая температура производства способна сделать гранулы темнее.

Действительно ли светлые пеллеты лучше

Распространено мнение, что чем светлее пеллеты, тем они качественнее. Но ориентироваться только на этот критерий не стоит. Качество топлива определяют прежде всего:

Читайте также:

влажность;

зольность;

теплотворная способность;

механическая прочность;

количество мелкой пыли.

Именно эти характеристики учитывают требования стандарта EN ISO 17225-2 и системы сертификации ENplus.

Поэтому даже очень светлые гранулы могут быть изготовлены из загрязненного сырья и оставлять много золы. Темные гранулы, в то же время, могут соответствовать высоким стандартам и хорошо сгорать.

Что проверить перед покупкой

Проверьте количество пыли в упаковке. Если на дне мешка много мелких частиц и крошки, гранулы могут быть недостаточно прочными. Это может создавать проблемы с подачей топлива в котел. Оцените сами гранулы. Они не должны легко ломаться и рассыпаться в руках. Проверьте запах. Качественные пеллеты должны пахнуть натуральной древесиной. Резкий химический или необычный запах должен насторожить. Посмотрите на сертификат. Например, для пеллет класса ENplus A1 установлены требования к влажности, зольности, прочности и теплотворной способности.

Окончательно оценить топливо можно уже во время использования. Если после сжигания в котле остается много золы, образуются спеченные комки или оборудование сильно загрязняется, стоит рассмотреть пеллеты другого производителя.

Ранее Новини.LIVE писали, какой объем дров нужно запасти на зиму. Для дома площадью 100 квадратных метров ориентир составляет 8–10 кубометров, но степень утепления, порода древесины и влажность могут существенно изменить расход. Если дрова нужны только на случай отключений, запас можно рассчитать по количеству дней автономного отопления.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие деревья лучше выращивать для будущего запаса дров. Быстрорастущая ива и гибридная тополь дают древесину быстрее, а дуб, граб, бук и ясень требуют больше времени. Сочетание различных пород поможет постепенно пополнять запас топлива для отопления.