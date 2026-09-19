Пелети різного кольору: що означає відтінок гранул і які краще купувати на зиму

Чоловік засипає пелети в котел. Фото: Magnific

Опалювальний сезон наближається, тож саме час придивитися до запасів палива. Якщо для опалення будинку ви використовуєте пелетний котел, перед покупкою варто розібратися, які гранули обрати. Пелети можуть суттєво відрізнятися за кольором, і покупці часто сприймають світлий відтінок як ознаку кращої якості, а темний пов'язують із корою чи домішками. Втім, є декілька нюансів, про які варто знати.

На що дивитися під час купівлі палива, розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Kb.pl.

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Чому пелети бувають різного кольору

Насправді усе залежить від деревини, з якої зробили гранули. Пелети з хвойних порід, наприклад сосни чи ялини, зазвичай світліші. Деревина листяних порід, як-от бук або дуб, може давати темніший гранулят.

На колір також впливає кількість кори в сировині. Крім того, відтінок може змінюватися під час сушіння та пресування. Вища температура виробництва здатна зробити гранули темнішими.

Чи справді світлі пелети кращі

Поширена думка, що чим світліші пелети, тим вони якісніші. Але орієнтуватися лише на цей критерій не варто. Якість палива визначають насамперед:

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вологість;

зольність;

теплотворна здатність;

механічна міцність;

кількість дрібного пилу.

Саме ці характеристики враховують вимоги стандарту EN ISO 17225-2 та системи сертифікації ENplus.

Тому навіть дуже світлі гранули можуть бути виготовлені із забрудненої сировини та залишати багато попелу. Темний пелет водночас може відповідати високим стандартам і добре згорати.

Що перевірити перед покупкою

Перевірте кількість пилу в упаковці. Якщо на дні мішка багато дрібних частинок і крихти, гранули можуть бути недостатньо міцними. Це може створювати проблеми з подачею палива в котел. Оцініть самі гранули. Вони не повинні легко ламатися та розсипатися в руках. Перевірте запах. Якісні пелети мають пахнути натуральною деревиною. Різкий хімічний або незвичний запах має насторожити. Подивіться на сертифікат. Наприклад, для пелет класу ENplus A1 встановлені вимоги до вологості, зольності, міцності та теплотворної здатності.

Остаточно оцінити паливо можна вже під час використання. Якщо після спалювання в котлі залишається багато попелу, утворюються спечені грудки або обладнання сильно забруднюється, варто розглянути пелети іншого виробника.

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