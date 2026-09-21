Які пелети купувати для котла: різниця між хвойними та листяними породами

Чоловік завантажує пелети в котел. Фото: Magnific

Вибір пелетів для котла впливає не тільки на витрати на опалення, а й на те, наскільки стабільно працюватиме обладнання та як часто його доведеться чистити. Один вид пелет може горіти рівно та залишати мінімум золи, а інший — давати більше відходів, спікатися й вимагати додаткових маніпуляцій.

На що варто звернути увагу перед покупкою, розповідає Новини.LIVE.

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Пелети з м’якої деревини

До м’яких порід найчастіше належать хвойні — сосна, ялина та інші. Такі пелети добре запалюються, а природні смоли в деревині допомагають гранулам тримати форму. За якісної сировини вони можуть давати стабільне горіння та невелику кількість золи.

Ще одна особливість — теплотворність. Смоли мають високу енергетичну цінність, тому пелети з м’якої деревини не обов’язково поступаються твердим породам за кількістю тепла на кілограм. Тому м’які пелети можуть бути хорошим варіантом для автоматичних котлів, особливо якщо важливі рівномірна подача палива та мінімум обслуговування.

Пелети з твердої деревини

Тверді породи — наприклад, дуб, береза чи бук — мають більшу природну щільність. Але після того, як деревину подрібнюють і пресують у гранули, різниця вже не така очевидна, як у звичайних дровах. Саме тому тверді пелети не варто вважати більш вигідними лише через назву породи.

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Водночас пелети з листяної деревини можуть мати дещо більшу зольність. У дослідженні, де порівнювали соснові, березові та вільхові гранули, зольність листяних пелет була вищою, ніж у соснових. Тож чим більше золи — тим частіше доведеться чистити пальник та зольник.

Що важливіше — порода чи якість

Саме тут і ховається головний нюанс. Два пелети з різних порід можуть показувати дуже схожий результат, якщо вони виготовлені з якісної чистої деревини.

Набагато важливіше звернути увагу на зольність, вологість, міцність гранул, кількість дрібної фракції та наявність кори чи сторонніх домішок. Неякісна сировина може збільшувати кількість попелу й погіршувати роботу котла незалежно від того, хвойна це деревина чи тверда.

Які пелети обрати для котла

Якщо потрібна стабільна робота та мінімум очищення, варто дивитися насамперед на якісні пелети з низькою зольністю. У багатьох автоматичних котлах добре працюють гранули з м’якої деревини, але остаточний вибір залежить від конкретного пальника та рекомендацій виробника.

Тверді пелети також можуть бути хорошим варіантом, особливо якщо котел нормально працює з таким паливом і його ціна вигідніша. У роторних пальниках різниця між типами деревини може бути менш відчутною, оскільки система самоочищення краще справляється із золою та спіканням.

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