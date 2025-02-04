Ошибочный перевод на карту – что нельзя делать с деньгами

Банковская карта в руке. Фото: Pexels

Многие украинцы сталкивались с ситуацией, когда на банковский счет неожиданно пришли средства от незнакомого отправителя. Возникает вопрос, что делать в таком случае, дабы не стать жертвой мошенников, которые решили испытать на вас схему социальной инженерии. Нужно сразу отреагировать на перевод, но не соглашаться бездумно на просьбу вернуть деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать с неожиданным денежным переводом.

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Как могут действовать аферисты

Осторожность никогда не помешает, потому что средства на счет могут отправить мошенники. Это одна из распространенных схем обмана, когда злоумышленники якобы случайно отправляют сумму на банковскую карту, а затем выходят на связь с получателем и просят вернуть деньги.

Законопослушные граждане, конечно, согласятся на просьбу, потому что не захотят пользоваться чужими финансами. Но тогда рискуют разгласить конфиденциальную информацию, потерять доступ к счету и тому подобное. Аферисты дадут для возврата другую карту, не ту, с которой совершили транзакцию. Мало кто обращает внимание на этот нюанс, но он как раз играет основную роль.

Новый счет обычно является предоплатой за товар на сайте. Отправив средства, человек подтверждает дальнейшее погашение остатка стоимости. Магазин сможет требовать полную оплату дорогостоящего товара, которым уже будут пользоваться заказчики-мошенники.

Что нельзя делать с ошибочным переводом

Поэтому главное правило — не соглашаться на возврат средств, если отправитель вышел на связь первым. Снимать наличные также не рекомендуем, ведь тогда вас могут обвинить в краже. Доказать вину будет непросто, учитывая успешное зачисление платежа, но судебная волокита тоже будет не на пользу.

Единственный целесообразный вариант поведения — обратиться в банк и сообщить об ошибочном денежном переводе. Это поможет выяснить легитимность отправителя, идентифицировать его личность. Затем необходимо сформировать запрос на отмену транзакции и подождать, пока его одобрят.

Такой процесс может занять время, что будет не по душе отправителю. Но лучше уберечь себя от потенциального контакта с аферистами, защитить персональные данные вместе с доступом к счету. Иначе после взлома останется один выход — заблокировать карту.

Напомним, банк может в одностороннем порядке заблокировать счет физического лица-предпринимателя. Это делают по требованию налоговой службы, в результате финансового мониторинга или при наличии исполнительного производства/решения суда.

Также мы писали, что в некоторых случаях финансовое учреждение может отказать потенциальному клиенту в открытии счета. Например, если не может идентифицировать человека или в результате присвоения неприемлемо высокого уровня риска.