Помилковий переказ на карту — що не можна робити з грошима

Банківська картка в руці. Фото: Pexels

Чимало українців стикалися з ситуацією, коли на банківський рахунок несподівано прийшли кошти від незнайомого відправника. Постає питання, що робити в такому випадку, аби не стати жертвою шахраїв, які вирішили випробувати на вас схему соціальної інженерії. Потрібно одразу відреагувати на переказ, але не погоджуватися бездумно на прохання повернути гроші.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що не можна робити з несподіваним грошовим переказом.

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Як можуть діяти аферисти

Обережність ніколи не завадить, бо кошти на рахунок можуть відправити шахраї. Це одна з поширених схем обману, коли зловмисники нібито випадково відправляють суму на банківську карту, а потім виходять на зв'язок із отримувачем і просять повернути кошти.

Законослухняні громадяни, звісно, погодяться на прохання, бо не захочуть користуватися чужими фінансами. Але тоді ризикують розголосити конфіденційну інформацію, втратити доступ до рахунку тощо. Аферисти дадуть для повернення іншу карту, не ту, з якої здійснили транзакцію. Мало хто звертає увагу на цей нюанс, але він якраз відіграє основну роль.

Новий рахунок зазвичай є передоплатою за товар на сайті. Відправивши кошти, людина підтверджує подальше погашення залишку вартості. Магазин матиме право вимагати повну оплату дорогого товару, яким уже користуватимуться замовники-шахраї.

Що не можна робити з помилковим переказом

Отож головне правило — не погоджуватися на повернення коштів, якщо відправник вийшов на зв'язок першим. Знімати готівку також не рекомендуємо, бо тоді вас можуть звинуватити у крадіжці. Довести провину буде непросто, враховуючи успішне зарахування платежу, але судова тяганина також буде не на користь.

Єдиний доцільний варіант поведінки — звернутися в банк і повідомити про помилковий грошовий переказ. Це допоможе з’ясувати легітимність відправника, ідентифікувати його особу. Потім необхідно сформувати запит на скасування транзакції та зачекати, поки його схвалять.

Такий процес може зайняти час, що буде не до вподоби відправнику. Але краще вберегти себе від потенційного контакту з аферистами, захистити персональні дані разом із доступом до рахунку. Інакше після зламу залишиться один вихід — заблокувати картку.

Нагадаємо, банк може в односторонньому порядку заблокувати рахунок фізичної особи-підприємця. Це роблять на вимогу податкової служби, в результаті фінансового моніторингу чи за наявності виконавчого провадження/рішення суду.

Також ми писали, що в деяких випадках фінансова установа може відмовити потенційному клієнту у відкритті рахунку. Наприклад, якщо не може ідентифікувати особу чи в результаті присвоєння неприйнятно високого рівня ризику.