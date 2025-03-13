Цены в Сильпо могут спровоцировать большие очереди – что отдают со скидками

Супермаркет "Сильпо" в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Супермаркеты продолжают переписывать ценники на востребованные продукты питания. Для экономии денег необходимо следить за скидками и выгодными акционными предложениями. В частности в Сильпо удастся приобрести популярные товары вдвое дешевле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что в Сильпо отдают на 50% дешевле.

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Большие скидки в Сильпо

Сеть супермаркетов еженедельно обновляет ассортимент, на который устанавливает скидки до 50%. Так называемые "цінотижики" действуют с четверга по среду каждую неделю. На выбор украинцев — множество продуктов по доступной стоимости, например, колбасные изделия, сыр/молоко, сладости, напитки, кофе и тому подобное.

По состоянию на 13 марта посетители Сильпо могут приобрести такие товары по сниженным ценам:

снеки Natural Garden нори со вкусом соуса терияки — 19,99 грн вместо 39,99 грн (-50%);

печенье "Богуславна" сдобное — 49,99 грн вместо 99 грн (-50%);

кетчуп "Чумак" — 18,99 грн вместо 36,99 грн (-49%);

шоколад молочный Millennium Very Peri с начинкой, измельченным и целым арахисом — 29,99 грн вместо 57,99 грн (-48%);

сыр Galbani Mascarpone 80% — 119 грн вместо 219 грн (-46%);

сливки "Галичина" ультрапастеризованные 10% — 49,99 грн вместо 87,99 грн (-43%);

нектар Jaffa вишневый — 44,99 грн вместо 75,99 грн (-41%);

сардельки "Глобино" с курятиной — 54,99 грн вместо 91,99 грн (-40%);

рис длинный "Сытый двор" шлифованный — 44,99 грн вместо 71,49 грн (-37%);

сыр Paturages Comtois Бри 60% из коровьего молока — 249 грн вместо 359 грн (-31%).

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот 1 / 4

Это лишь часть выгодных предложений, доступных в Сильпо. Супермаркет предлагает акции "НЛО", "Искатель скидок", "Вместе дешевле", "Покупай и экономь", "Только Онлайн" и др. Для удобства можно пользоваться поиском на официальном сайте сети, узнавая об актуальных скидках или даже распродажах.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут получить компенсацию от супермаркетов, если их личные вещи украли из камеры хранения. Магазины несут ответственность за сохранность имущества посетителей и обязаны возместить потерю.

Также мы писали, где украинцам выгоднее покупать продукты питания в Германии. Обычно все скупаются в популярных супермаркетах, потому что там часто устанавливают скидки на востребованные товары. Но выгодные цены есть на многих местных рынках.