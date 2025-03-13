Ціни в Сільпо можуть спровокувати великі черги — що віддають зі знижками

Супермаркет "Сільпо" в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Супермаркети продовжують переписувати цінники на затребувані продукти харчування. Для економії коштів необхідно слідкувати за знижками і вигідними акційними пропозиціями. Зокрема в Сільпо вдасться придбати популярні товари вдвічі дешевше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що в Сільпо віддають на 50% дешевше.

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Великі знижки в Сільпо

Мережа супермаркетів щотижня оновлює асортимент, на який встановлює знижки до 50%. Так звані "цінотижики" діють з четверга по середу щотижня. На вибір українців — безліч продуктів за доступною вартістю, наприклад, ковбасні вироби, сир/молоко, солодощі, напої, кава тощо.

Станом на 13 березня відвідувачі Сільпо можуть придбати такі товари за зниженими цінами:

снеки Natural Garden норі зі смаком соусу теріякі — 19,99 грн замість 39,99 грн (-50%);

печиво "Богуславна" здобне — 49,99 грн замість 99 грн (-50%);

кетчуп "Чумак" — 18,99 грн замість 36,99 грн (-49%);

шоколад молочний Millennium Very Peri з начинкою, подрібненим та цілим арахісом — 29,99 грн замість 57,99 грн (-48%);

сир Galbani Mascarpone 80% — 119 грн замість 219 грн (-46%);

вершки "Галичина" ультрапастеризовані 10% — 49,99 грн замість 87,99 грн (-43%);

нектар Jaffa вишневий — 44,99 грн замість 75,99 грн (-41%);

сардельки "Глобино" з курятиною — 54,99 грн замість 91,99 грн (-40%);

рис довгий "Ситий двір" шліфований — 44,99 грн замість 71,49 грн (-37%);

сир Paturages Comtois Брі 60% з коров'ячого молока — 249 грн замість 359 грн (-31%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот 1 / 4

Це лише частина вигідних пропозицій, доступних у Сільпо. Супермаркет пропонує акції "НЛО", "Вишукувач знижок", "Гуртом дешевше", "Купуй та заощаджуй", "Тільки Онлайн" та ін. Для зручності можна користуватися пошуком на офіційному сайті мережі, дізнаючись про актуальні знижки чи навіть розпродажі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть отримати компенсацію від супермаркетів, якщо їх особисті речі вкрали з камери схову. Магазини несуть відповідальність за збереження майна відвідувачів і зобов’язанні відшкодувати втрату.

Також ми писали, де українцям вигідніше купувати продукти харчування в Німеччині. Зазвичай всі скуповуються в популярних супермаркетах, бо там часто встановлюють знижки на затребувані товари. Але вигідні ціни є на багатьох місцевих ринках.