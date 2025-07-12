S.T.A.L.K.E.R. 2 на консоль и ПК — сколько стоит "Сердце Чернобыля" для украинцев в 2025

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Фото: скриншот

Геймеры во всем мире смогут поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PlayStation 5. Предполагается, что уже в конце 2025 года игра от украинских разработчиков станет доступной на PS5. Поэтому не помешает узнать, сколько шутер стоит в июле, до релиза на игровой консоли.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько нужно заплатить за S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в 2025 году.

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Цены на S.T.A.L.K.E.R. 2

Пользователи в Украине могут приобрести игру в цифровых магазинах, в частности Steam и Epic Games. Плюс релиз доступен на игровых консолях Xbox. По состоянию на июль компьютерную игру — продолжение известной франшизы от GSC Game World — продают по таким ценам:

Steam и Epic Games — от 1 399 до 2 549 грн (версия на ПК);

Xbox — от 1 597,50 до 2 890 грн.

Вариативность цен зависит от версии игры. Например, базовое наполнение самое дешевое. Сборка Deluxe, которая включает бонусный побочный квест, несколько особых костюмов и уникальное оружие, стоит 1 899 грн. А Ultimate-версия самая дорогая, поскольку содержит еще сюжетные дополнения и все будущие DLC.

Цены на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: скриншот

Что известно о S.T.A.L.K.E.R. 2

"Сердце Чернобыля" — это продолжение выдающейся франшизы, которую любят во всем мире. Она позволяет игрокам окунуться в Чернобыльскую зону отчуждения со множеством опасных врагов, смертельных аномалий и неизвестных артефактов.

Геймплей содержит элементы шутера от первого лица, иммерсивного симулятора и хоррора. Плюс предусмотрен бесплатный многопользовательский режим. Как сообщал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook, выход S.T.A.L.K.E.R. 2 стал главным геймерским событием года.

"Официально самая ожидаемая игра в мире, топ-1 платформы Steam по продажам еще до релиза. И все это результат украинской команды разработчиков, резидентов Дія.City — GSC Game World. Наши программисты создают продукты, которые становятся мировой поп-культурой", — констатировал министр.

После релиза в ноябре 2024 года критики поставили "Сердцу Чернобыля" высокие оценки — 8 из 10 от IGN. Зато некоторые геймеры были расстроены отсутствием русского языка, поэтому поставили S.T.A.L.K.E.R. 2 низкие оценки и оставили недовольные отзывы. Но это не помешало проекту стать мегауспешным в мире.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, люди в Украине по-разному оценивают понятие "комфортной жизни". Киевлянам, например, нужно зарабатывать около 2 000 долларов в месяц, чтобы чувствовать себя финансово защищенными. В других городах суммы меньше.

Также мы писали, сколько брать с собой на трехдневный отдых в Буковель. Нужно учесть расходы на проживание, питание, развлечения и сопутствующие потребности. Если не рассчитывать на шикарные условия и немного экономить, будет достаточно около 10 000 грн.