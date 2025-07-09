S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PlayStation 5 - що відомо

Кадр з гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: GSC Game World

Гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World офіційно підтвердили для виходу на PlayStation 5 and PS5 Pro. Вона буде доступна наприкінці цього року.

Про це йдеться на сторінці гри в Х.

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Розробники обіцяють, що версія для PS5 "повністю використовуватиме можливості контролера DualSense, зокрема тактильний відгук і адаптивні тригери для глибшого занурення гравця".

Також у розробці — додаткові технічні покращення для PS5 Pro.

Нагадаємо, що польська студія The Farm 51 представила продовження свого постапокаліптичного проєкту — Chernobylite 2: Exclusion Zone. Гра, натхненна атмосферою та стилістикою культового "Сталкера", вже доступна в ранньому доступі. Події розгортаються в Чорнобильській зоні відчуження, де гравцям доведеться зіткнутися не лише з радіацією та небезпеками довкілля, а й із містичними загрозами.

А S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала грою 2024 року. Про це стало відомо за підсумками премії Stream Awards.