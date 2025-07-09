S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5 - что известно

Кадр из игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: GSC Game World

Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World официально подтвердили для выхода на PlayStation 5 and PS5 Pro. Она будет доступна в конце этого года.

Об этом говорится на странице игры в Х.

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S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5

Разработчики обещают, что версия для PS5 "будет полностью использовать возможности контроллера DualSense, включая тактильный отклик и адаптивные триггеры для более глубокого погружения игрока".

Также в разработке — дополнительные технические улучшения для PS5 Pro.

Напомним, что польская студия The Farm 51 представила продолжение своего постапокалиптического проекта — Chernobylite 2: Exclusion Zone. Игра, вдохновленная атмосферой и стилистикой культового "Сталкера", уже доступна в раннем доступе. События разворачиваются в Чернобыльской зоне отчуждения, где игрокам придется столкнуться не только с радиацией и опасностями окружающей среды, но и с мистическими угрозами.

А S .T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала игрой 2024 года. Об этом стало известно по итогам премии Stream Awards.