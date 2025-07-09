S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5 - что известно

S.T.A.L.K.E.R. 2 официально анонсировали для PlayStation 5
Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World официально подтвердили для выхода на PlayStation 5 and PS5 Pro. Она будет доступна в конце этого года.
Об этом говорится на странице игры в Х.
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5
Разработчики обещают, что версия для PS5 "будет полностью использовать возможности контроллера DualSense, включая тактильный отклик и адаптивные триггеры для более глубокого погружения игрока".
Также в разработке — дополнительные технические улучшения для PS5 Pro.
Напомним, что польская студия The Farm 51 представила продолжение своего постапокалиптического проекта — Chernobylite 2: Exclusion Zone. Игра, вдохновленная атмосферой и стилистикой культового "Сталкера", уже доступна в раннем доступе. События разворачиваются в Чернобыльской зоне отчуждения, где игрокам придется столкнуться не только с радиацией и опасностями окружающей среды, но и с мистическими угрозами.
А S .T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала игрой 2024 года. Об этом стало известно по итогам премии Stream Awards.
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