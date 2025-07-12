S.T.A.L.K.E.R. 2 на консоль і ПК — скільки коштує "Серце Чорнобиля" для українців у 2025

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: скриншот

Геймери в усьому світі зможуть пограти в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PlayStation 5. Передбачається, що вже наприкінці 2025 року гра від українських розробників стане доступною на PS5. Тож не завадить дізнатися, скільки шутер коштує в липні, до релізу на ігровій консолі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки потрібно заплатити за S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl у 2025 році.

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Ціни на S.T.A.L.K.E.R. 2

Користувачі в Україні можуть придбати гру в цифрових магазинах, зокрема Steam та Epic Games. Плюс реліз доступний на ігрових консолях Xbox. Станом на липень комп’ютерну гру — продовження відомої франшизи від GSC Game World — продають за такими цінами:

Steam та Epic Games — від 1 399 до 2 549 грн (версія на ПК);

Xbox — від 1 597,50 до 2 890 грн.

Варіативність цін залежить від версії гри. Наприклад, базове наповнення найдешевше. Збірка Deluxe, яка включає бонусний побічний квест, кілька особливих костюмів та унікальну зброю, коштує 1 899 грн. А Ultimate-версія найдорожча, оскільки містить ще сюжетні доповнення і всі майбутні DLC.

Ціни на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: скриншот

Що відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2

"Серце Чорнобиля" — це продовження видатної франшизи, яку люблять у всьому світі. Вона дозволяє гравцям поринути в Чорнобильську зону відчуження з безліччю небезпечних ворогів, смертельних аномалій і невідомих артефактів.

Геймплей містить елементи шутера від першої особи, імерсивного симулятора й горору. Плюс передбачений безплатний багатокористувацький режим. Як повідомляв міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook, вихід S.T.A.L.K.E.R. 2 став головною геймерською подією року.

"Офіційно найочікуваніша гра у світі, топ-1 платформи Steam за продажами ще до релізу. І все це результат української команди розробників, резидентів Дія.City — GSC Game World. Наші програмісти створюють продукти, які стають світовою попкультурою", — констатував міністр.

Після релізу в листопаді 2024 року критики поставили "Серцю Чорнобиля" високі оцінки — 8 із 10 від IGN. Натомість деякі геймери були засмучені відсутністю російської мови, тому поставили S.T.A.L.K.E.R. 2 низькі оцінки і залишили незадоволені відгуки. Але це не завадило проєкту стати мегауспішним у світі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, люди в Україні по-різному оцінюють поняття "комфортного життя". Киянам, наприклад, потрібно заробляти близько 2 000 доларів на місяць, аби почувати себе фінансово захищеними. В інших містах суми менші.

Також ми писали, скільки брати з собою на триденний відпочинок у Буковель. Потрібно врахувати витрати на проживання, харчування, розваги і супутні потреби. Якщо не розраховувати на шикарні умови і трохи економити, буде достатньо близько 10 000 грн.