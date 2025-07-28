Купить металлопластиковые окна — какие цены и сколько дней надо ждать из-за обстрелов

Человек стоит возле разбитого окна. Фото: УНИАН

Одними из самых востребованных изделий с начала войны в Украине стали металлопластиковые окна. Ведь это первое, что разрушается в доме, в результате российских атак на украинские города.

Новини.LIVE разбирались, сколько стоит сейчас заменить стеклопакеты в квартире и как долго придется ждать специалистов.

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По данным участников рынка, цены на стеклопакеты с началом полномасштабного вторжения выросли минимум вдвое. Стоимость комплектующих для окон, таких как профили и стекла, выросла из-за перебоев в поставках и роста цен на энергоносители. Также, кроме существенного роста спроса, возникли еще и логистические проблемы. Ведь если раньше стекло к стеклопакетам завозили из России и Беларуси, то теперь — из ЕС и Турции. А это существенно увеличивает расходы на импорт.

Сколько стоит заменить окно в Киеве

Стоит отметить, что цены могут колебаться, в зависимости от фирмы-производителя и типа профиля, стоимости материалов, работы мастеров и дополнительных услуг, как демонтаж старых окон. Для удобства расчета мы взяли стандартные двухкамерные окна, которые есть в большинстве обычных квартир столицы.

1. Стоимость одного глухого окна (700x1300 мм)

Цена на установку одного глухого металлопластикового окна в Киеве колеблется в пределах 6000-8000 гривен и выше. Конечно, стоимость зависит от размера и фирмы-производителя.

2. Двустворчатое окно (1100x1300 мм)

Двухстворчатые окна — это те, в которых одна часть открывается для проветривания. Стоимость установки такого окна в столице обойдется от 9 тысяч гривен и выше. Цена, в частности, зависит от размеров окна, а также от дополнительных функций, таких как энергосберегающие стеклопакеты.

3. Окно на балкон и дверь

Для стандартного балкона стоимость металлопластиковой двери и окна размером 1,5 м на 2 м стоимость установки может составлять не менее чем 12 000-15 000 гривен.

4. Балконные окна

Если необходимо заменить все стеклопакеты на балконе, то это обойдется в сумму от 20 тысяч гривен и выше. Конечно, все зависит от размера самих окон.

Сколько нужно ждать, чтобы заменили окно

Если ситуация не связана с последствиями обстрелов, то ждать придется от одной недели до месяца.

"Нынешние регулярные обстрелы столицы добавляют нам работы", — рассказал Новини.LIVE работник компании по установке металлопластиковых окон Андрей Деркач.

По его словам, если этот заказ не связан со сжатыми сроками, то это занимает от одной недели до месяца.

"Если же человек хочет быстро, то сумму нужно умножать минимум на два. Потому что заказов по срочной замене окон из-за обстрелов очень много. И их мы выполняем в первую очередь, понимая, что у людей беда. И насколько я знаю, то так действуют все компании, которые сейчас есть на рынке", — пояснил Андрей Деркач.

Кроме того, по словам специалиста, на сроки влияет также и нехватка специалистов, ведь производством и установкой окон занимаются мужчины.

"У нас на фирме, например, процентов 70 мужчин мобилизованы. Соответственно это тоже влияет на сроки. Мы стараемся или обучать молодежь до 25 лет, или специалистов не призывного возраста. Однако таких мало. И это общая ситуация по рынку", — добавил он.

Отметим, о росте цен на металлопластиковые окна рассказывал и строитель Вадим Лигаченко. В комментарии Новини.LIVE он пояснил, что стеклопакеты стоят примерно в 2,5-3 раза дороже, чем до 2022 года.

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