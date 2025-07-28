Купити металопластикові вікна — які мінімальні ціни та скільки днів треба чекати через обстріли

Людина стоїть біля розбитого вікна. Фото: УНІАН

Одними з найзатребуваніших виробів з початку війни в Україні стали металопластикові вікна. Адже це перше, що руйнується в будинку, внаслідок російських атак на українські міста.

Новини.LIVE розбиралися, скільки коштує нині замінити склопакети у квартирі та як довго доведеться чекати фахівців.

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За даними учасників ринку, ціни на склопакети з початком повномасштабного вторгнення зросли мінімум удвічі. Вартість комплектуючих для вікон, таких як профілі та скло, зросла через перебої в постачанні та зростання цін на енергоносії. Також, крім суттєвого зростання попиту, виникли ще й логістичні проблеми. Адже якщо раніше скло до склопакетів завозили з Росії та Білорусі, то тепер — з ЄС і Туреччини. А це суттєво збільшує витрати на імпорт.

Скільки коштує замінити вікно у Києві

Варто зазначити, що ціни можуть коливатися, залежно від фірми-виробника та типу профілю, вартості матеріалів, роботи майстрів та додаткових послуг, як от демонтаж старих вікон. Для зручності розрахунку ми взяли стандартні двокамерні вікна, які є у більшості звичайних квартир столиці.

1. Вартість одного глухого вікна (700x1300 мм)

Вартість встановлення одного глухого металопластикового вікна в Києві коливається в межах 6000-8000 гривень і вище. Звичайно, ціна залежить від розміру та фірми-виробника.

2. Двостулкове вікно (1100x1300 мм)

Двостулкові вікна — це ті, в яких одна частина відкривається для провітрювання. Вартість встановлення такого вікна у столиці обійдеться від 9 тисяч гривень і вище. Ціна, зокрема, залежить від розмірів вікна, а також від додаткових функцій, таких як енергоощадні склопакети.

3. Вікно на балкон і двері

Для стандартного балкона вартість металопластикових дверей і вікна розміром 1,5 м на 2 м вартість установки може становити не менш ніж 12 000-15 000 гривень.

4. Балконні вікна

Якщо необхідно замінити всі склопакети на балконі, то це обійдеться у суму від 20 тисяч гривень і вище. Звичайно, все залежить від розміру самих вікон.

Скільки потрібно чекати, щоб замінили вікно

Якщо ситуація не пов'язана з наслідками обстрілів, то чекати доведеться від одного тижня до місяця.

"Нинішні регулярні обстріли столиці додають нам роботи", — розповів Новини.LIVE працівник компанії з установки металопластикових вікон Андрій Деркач.

За його словами, якщо це замовлення не пов'язане зі стислими термінами, то це займає від одного тижня до місяця.

"Якщо ж людина хоче швидко, то суму потрібно множити мінімум на два. Бо замовлень по терміновій заміні вікон через обстріли дуже багато. І їх ми виконуємо у першу чергу, розуміючи, що у людей біда. До речі, наскільки я знаю, то так діють усі компанії, які нині є на ринку", — пояснив Андрій Деркач.

Крім того, за словами спеціаліста, на строки впливає також і нестача фахівців, адже виробництвом і установкою вікон займаються чоловіки.

"У нас на фірмі, наприклад, відсотків 70 чоловіків мобілізовані. Відповідно це теж впливає на строки. Ми намагаємось або навчати молодь до 25 років, або спеціалістів не призовного віку. Однак таких мало. І це загальна ситуація по ринку", — додав він.

Зазначимо, про зростання цін на металопластикові вікна розповідав і будівельник Вадим Лигаченко. У коментарі Новини.LIVE він пояснив, що склопакети коштують приблизно у 2,5-3 рази дорожче ніж до 2022 року.

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