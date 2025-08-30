Видео
Главная Экономика Цены на культовые игры в Steam — сколько стоит быть геймером

Цены на культовые игры в Steam — сколько стоит быть геймером

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 15:10
Культовые игры в Steam — сколько стоит Киберпанк, Сталкер и другие популярные тайтлы
Кадр из игры Cyberpunk 2077. Фото: Steam

Украинцы могут покупать официальные релизы компьютерных игр в цифровом магазине Steam. Там продают как легендарные тайтлы, которые уже стали культовыми брендами в индустрии, так и неизвестные широкой публике новинки. Мы узнали, сколько стоят самые популярные игры по состоянию на конец августа 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на популярные компьютерные игры в Steam.

Читайте также:

Хиты продаж в Steam

Немало известных в мире и Украине тайтлов отдают бесплатно. Например, геймеры могут загрузить на ПК Counter-Strike 2, War Thunder, World of Tanks, Dota 2, Fishing Planet и другие игры. Однако за большинство громких названий таки нужно заплатить. В топе Steam находится культовый Cyberpunk 2077 — приключенческий ролевой экшн в открытом мире киберпанка. Стоимость стандартного издания — 1 399 грн, полного — 1 930 грн.

Долгожданный S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинских разработчиков обойдется геймерам в 1 399 грн. Столько стоит издание без дополнительного содержимого. Версию Deluxe продают за 1 899 грн, Ultimate — за 2 549 грн. Игроки смогут окунуться в постапокалиптический шутер от первого лица и попробовать выжить в зоне отчуждения.

Другие топовые компьютерные игры в Steam стоят:

  • Mafia: The Old Country — 1 999 грн;
  • Cronos: The New Dawn — 1 599 грн;
  • Silent Hill 2 — 1 315 грн;
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 1 299 грн;
  • Half-Life: Alyx — 1 125 грн;
  • Frostpunk 2 — 835 грн;
  • Kingdom Come: Deliverance — 799 грн;
  • Subnautica — 799 грн;
  • Hello Neighbor 2 — 740 грн.
Цены на культовые игры в Steam — сколько стоит быть геймером - фото 1
Цены на популярные игры в Steam. Фото: скриншот

Ко всему, геймеры могут воспользоваться выгодными акционными предложениями и скупить тайтлы по очень низким ценам. Например, скидки 75-80% по состоянию на 30 августа действуют для Total War: WARHAMMER II (237 грн вместо 949 грн), Alien: Isolation (95 грн вместо 479 грн), Total War: ROME II (189 грн вместо 949 грн) и др.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут приобрести в цифровых магазинах Steam и Epic Games официальные релизы самых ожидаемых игр 2025 года. В частности культовая Kingdom Come: Deliverance II стоит 1 599 грн, а очередной Assassin's Creed (японский сеттинг) — 1 999 грн.

Также мы писали, что украинский рынок аудиокниг стремительно развивается, хотя затраты на производство высокие — от 1 500 долларов за стандартный формат. Крупнейшая библиотека "Абук" смогла увеличить выручку благодаря продажам именно аудиокниг.

геймеры покупки цены видеоигры Steam
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
