Главная Экономика Геймеры в предвкушении — сколько стоят самые ожидаемые игры 2025

Геймеры в предвкушении — сколько стоят самые ожидаемые игры 2025

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 15:10
Самые ожидаемые игры 2025 года — сколько стоит новый Assassin's Creed и Mafia
Кадр из игры Assassin's Creed Shadows. Фото: Steam

2025 год богат на громкие релизы в игровой индустрии. Большинство новинок — уже культовые бренды, поскольку они являются продолжением популярных франшиз, всколыхнувших мир ранее. Мы узнали, сколько геймеры заплатят за самые ожидаемые компьютерные игры 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят самые популярные игровые новинки.

Читайте также:

Самые ожидаемые игры 2025

Стоимость официальных версий можно узнать в цифровых магазинах, в частности Steam и Epic Games (доступны в Украине). Также некоторые релизы выпускают на консолях PlayStation/Xbox. Обычно цены на компьютерные игры снижаются через некоторое время после их выхода. Для экономии денег рекомендуется подождать, пока магазины не установят скидки, ведь новинки стоят недешево.

  • Kingdom Come: Deliverance II

Продолжение культовой исторической RPG вышло в феврале. Геймеры вновь окунутся в жизнь крестьянина, который смог влиться в дворянское общество Чехии периода Средневековья. Игроков встретит реалистичная боевая система и непростое выживание. Стоимость стандартного издания в августе такая: Steam — 1 599 грн, Epic Games — 1 599,13 грн.

  • Assassin's Creed Shadows

Очередной релиз от Ubisoft, на этот раз — о феодальной Японии. Дается выбор между двумя главными героями: убийцей-шиноби Наоэ Фуджибаяши и верным самураем Ясуке. Разработчики заверили, что геймплей Shadows является наиболее продвинутым среди всех частей франшизы. Цены за стандартное издание: Steam — 1 999 грн, Epic Games — 1 999 грн.

  • Death Stranding 2

В конце июня вышло продолжение культового тайтла от Хидео Кодзимы о необычном путешествии Сэма Портера Бриджеса эксклюзивно для PlayStation 5. Геймеров снова забросят в постапокалиптические локации, которые придется преодолевать с помощью непростой механики логистики. Издание Deluxe стоит 2 399 грн.

  • DOOM: The Dark Ages

Компания-разработчик Id Software решила поэкспериментировать и выпустила темное фэнтези. Новая часть DOOM насыщена средневековыми пейзажами, демоническими сущностями, жестокостью, мрачной архитектурой и динамичными сражениями. Стандартная версия в Steam стоит 2 449 грн, премиальная — 3 499 грн. В Epic Games релиз недоступен.

  • Mafia: The Old Country

Четвертую часть серии Mafia выпустили в августе 2025 года. Вместо гангстерского антуража игроки получили кардинально иную атмосферу: сюжет разворачивается в Италии начала XX века. Одна из молодых семей старой Европы попытается найти свое место в мире, но этому будут противостоять давние традиции. Стоимость в Steam — 1 999 грн.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
