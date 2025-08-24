Найочікуваніші ігри 2025 року — скільки коштує новий Assassin's Creed і Mafia

Кадр із гри Assassin's Creed Shadows. Фото: Steam

2025 рік багатий на гучні релізи в ігровій індустрії. Більшість новинок — вже культові бренди, оскільки вони є продовженням популярних франшиз, що сколихнули світ раніше. Ми дізналися, скільки геймери заплатять за найбільш очікувані комп’ютерні ігри 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують найпопулярніші ігрові новинки.

Найбільш очікувані ігри 2025

Вартість офіційних версій можна дізнатися в цифрових магазинах, зокрема Steam та Epic Games (доступні в Україні). Також деякі релізи випускають на консолях PlayStation/Xbox. Зазвичай ціни на комп’ютерні ігри знижуються через певний час після їх виходу. Для економії коштів рекомендується зачекати, поки магазини не встановлять знижки, бо новинки коштують недешево.

Kingdom Come: Deliverance II

Продовження культової історичної RPG вийшло в лютому. Геймери знову поринуть в життя селянина, який спромігся влитися у дворянське суспільство Чехії періоду Середньовіччя. Гравців зустріне реалістична бойова система і непросте виживання. Вартість стандартного видання у серпні така: Steam — 1 599 грн, Epic Games — 1 599,13 грн.

Assassin's Creed Shadows

Черговий реліз від Ubisoft, цього разу — про феодальну Японію. Дається вибір між двома головними героями: вбивцею-шинобі Наое Фуджібаяші та вірним самураєм Ясуке. Розробники запевнили, що геймплей Shadows є найбільш просунутим серед усіх частин франшизи. Ціни за стандартне видання: Steam — 1 999 грн, Epic Games — 1 999 грн.

Death Stranding 2

Наприкінці червня вийшло продовження культового тайтлу від Хідео Кодзіми про незвичайну подорож Сема Портера Бріджеса ексклюзивно для PlayStation 5. Геймерів знову закинуть в постапокаліптичні локації, які доведеться долати за допомогою непростої механіки логістики. Видання Deluxe коштує 2 399 грн.

DOOM: The Dark Ages

Компанія-розробник Id Software вирішила проекспериментувати і випустила темне фентезі. Нова частина DOOM насичена середньовічними пейзажами, демонічними сутностями, жорстокістю, похмурою архітектурою і динамічними битвами. Стандартна версія в Steam коштує 2 449 грн, преміальна — 3 499 грн. В Epic Games реліз недоступний.

Mafia: The Old Country

Четверту частину серії Mafia випустили в серпні 2025 року. Замість гангстерського антуражу гравці отримали кардинально іншу атмосферу: сюжет розгортається в Італії початку XX століття. Одна з молодих сімей старої Європи намагатиметься знайти своє місце у світі, але цьому протистоятимуть давні традиції. Вартість у Steam — 1 999 грн.

