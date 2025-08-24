Найочікуваніші ігри 2025 року — скільки коштує новий Assassin's Creed і Mafia

Геймери в передчутті — скільки коштують найочікуваніші ігри 2025
2025 рік багатий на гучні релізи в ігровій індустрії. Більшість новинок — вже культові бренди, оскільки вони є продовженням популярних франшиз, що сколихнули світ раніше. Ми дізналися, скільки геймери заплатять за найбільш очікувані комп’ютерні ігри 2025 року.
Найбільш очікувані ігри 2025
Вартість офіційних версій можна дізнатися в цифрових магазинах, зокрема Steam та Epic Games (доступні в Україні). Також деякі релізи випускають на консолях PlayStation/Xbox. Зазвичай ціни на комп’ютерні ігри знижуються через певний час після їх виходу. Для економії коштів рекомендується зачекати, поки магазини не встановлять знижки, бо новинки коштують недешево.
- Kingdom Come: Deliverance II
Продовження культової історичної RPG вийшло в лютому. Геймери знову поринуть в життя селянина, який спромігся влитися у дворянське суспільство Чехії періоду Середньовіччя. Гравців зустріне реалістична бойова система і непросте виживання. Вартість стандартного видання у серпні така: Steam — 1 599 грн, Epic Games — 1 599,13 грн.
- Assassin's Creed Shadows
Черговий реліз від Ubisoft, цього разу — про феодальну Японію. Дається вибір між двома головними героями: вбивцею-шинобі Наое Фуджібаяші та вірним самураєм Ясуке. Розробники запевнили, що геймплей Shadows є найбільш просунутим серед усіх частин франшизи. Ціни за стандартне видання: Steam — 1 999 грн, Epic Games — 1 999 грн.
- Death Stranding 2
Наприкінці червня вийшло продовження культового тайтлу від Хідео Кодзіми про незвичайну подорож Сема Портера Бріджеса ексклюзивно для PlayStation 5. Геймерів знову закинуть в постапокаліптичні локації, які доведеться долати за допомогою непростої механіки логістики. Видання Deluxe коштує 2 399 грн.
- DOOM: The Dark Ages
Компанія-розробник Id Software вирішила проекспериментувати і випустила темне фентезі. Нова частина DOOM насичена середньовічними пейзажами, демонічними сутностями, жорстокістю, похмурою архітектурою і динамічними битвами. Стандартна версія в Steam коштує 2 449 грн, преміальна — 3 499 грн. В Epic Games реліз недоступний.
- Mafia: The Old Country
Четверту частину серії Mafia випустили в серпні 2025 року. Замість гангстерського антуражу гравці отримали кардинально іншу атмосферу: сюжет розгортається в Італії початку XX століття. Одна з молодих сімей старої Європи намагатиметься знайти своє місце у світі, але цьому протистоятимуть давні традиції. Вартість у Steam — 1 999 грн.
