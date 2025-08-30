Культові ігри в Steam — скільки коштує Кіберпанк, Сталкер та інші популярні тайтли

Кадр з гри Cyberpunk 2077. Фото: Steam

Українці можуть купувати офіційні релізи комп’ютерних ігор в цифровому магазині Steam. Там продають як легендарні тайтли, які вже стали культовими брендами в індустрії, так і невідомі широкому загалу новинки. Ми дізналися, скільки коштують найпопулярніші ігри станом на кінець серпня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на популярні комп’ютерні ігри в Steam.

Хіти продажу в Steam

Чимало відомих у світі та Україні тайтлів віддають безплатно. Наприклад, геймери можуть завантажити на ПК Counter-Strike 2, War Thunder, World of Tanks, Dota 2, Fishing Planet та інші ігри. Проте за більшість гучних назв таки потрібно заплатити. В топі Steam перебуває культовий Cyberpunk 2077 — пригодницький рольовий екшн у відкритому світі кіберпанку. Вартість стандартного видання — 1 399 грн, повного — 1 930 грн.

Довгоочікуваний S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від українських розробників обійдеться геймерам у 1 399 грн. Стільки коштує видання без додаткового вмісту. Версію Deluxe продають за 1 899 грн, Ultimate — за 2 549 грн. Гравці зможуть зануритися в постапокаліптичний шутер від першої особи і спробувати вижити в зоні відчуження.

Інші топові комп’ютерні ігри в Steam коштують:

Mafia: The Old Country — 1 999 грн;

Cronos: The New Dawn — 1 599 грн;

Silent Hill 2 — 1 315 грн;

Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 1 299 грн;

Half-Life: Alyx — 1 125 грн;

Frostpunk 2 — 835 грн;

Kingdom Come: Deliverance — 799 грн;

Subnautica — 799 грн;

Hello Neighbor 2 — 740 грн.

Ціни на популярні ігри в Steam. Фото: скриншот

До всього, геймери можуть скористатися вигідними акційними пропозиціями та скупити тайтли за дуже низькими цінами. Наприклад, знижки 75-80% станом на 30 серпня діють для Total War: WARHAMMER II (237 грн замість 949 грн), Alien: Isolation (95 грн замість 479 грн), Total War: ROME II (189 грн замість 949 грн) та ін.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть придбати в цифрових магазинах Steam та Epic Games офіційні релізи найбільш очікуваних ігор 2025 року. Зокрема культова Kingdom Come: Deliverance II коштує 1 599 грн, а черговий Assassin's Creed (японський сетинг) — 1 999 грн.

Також ми писали, що український ринок аудіокниг стрімко розвивається, хоча витрати на виробництво високі — від 1 500 доларів за стандартний формат. Найбільша бібліотека "Абук" змогла збільшити виручку завдяки продажу саме аудіокниг.