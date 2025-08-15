Аудіокниги в Україні — скільки коштує озвучити один тайтл і на що йдуть гроші

Озвучування книги. Фото: Pexels

Ринок аудіокниг активно зростає. Цей бізнес в Україні відносно молодий, але конкурентів серед видавництв і розробників контенту вистачає. Витрати на створення кожної аудіокниги доволі солідні, а сам формат потребує значних інвестицій.

Скільки грошей витрачається на виробництво, розповіли в Forbes Ukraine.

Скільки коштує одна аудіокнига

Фінансовими показниками поділився власник одного з найбільших гравців на ринку — компанії "Абук" — Данило Триндюк. Щомісяця бібліотека мобільного застосунку поповнюється на 8-10 книг. Бізнес розпочав роботу в далекому 2019 році, але тільки у 2023-му став операційно прибутковим.

Це пояснюється наявністю багатьох статей видатків. Виробництво однієї аудіокниги коштує в середньому 1 500-2 000 доларів. Якщо йдеться про багатоголосий формат, то вартість може становити 10 000-15 000 доларів, а час на виготовлення зростає з двох-трьох місяців до чотирьох-шести.

Собівартість одиниці контенту включає такі витрати:

30-35% — оплата праці диктора;

30-40% — звукорежисерська робота, оренда студії, монтаж;

25-30% — робота редактора та адміністративні витрати;

решта — організаційна робота.

А ще доводиться виплачувати роялті правовласникам. Залежно від ексклюзивності та умов співпраці ця стаття видатків може сягати 15-70%. Водночас дороге виробництво не означає, що прибутки від бібліотеки з аудіокнигами мінімальні: упродовж 2020-2024 років виторг "Абук" зріс увосьмеро, до 24,9 млн гривень (за даними аналітичної системи YouControl).

"40% контенту створюють інші студії або видавництва. Аудіобібліотека "Абук" налічує понад 800 книг. Цей напрям генерує близько 80% продажу платформи, або приблизно 20 млн гривень", — констатував Триндюк.

Як можна здешевити виробництво

Один із варіантів — озвучування штучним інтелектом. Таку функцію в застосунку Librarius тестували у травні 2025 року. Але пріоритет досі залишається за живим диктором, оскільки він здатен запропонувати емоційність та якість звучання, що важливо для слухача. Плюс виправлення помилок ШІ займає більше часу.

Для боротьби з конкурентами гравці ринку повинні йти в ногу з часом і пропонувати користувачам різні формати. Наприклад, в "Абук" планують запровадити модель підписки, аби слухачі платили фіксовану суму щомісяця, а не купували кожну книгу окремо. Це вигідно для клієнтів, але не всі автори та видавництва погоджуються на таку співпрацю.

