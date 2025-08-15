Аудиокниги в Украине — сколько стоит озвучить один тайтл и на что уходят деньги

Озвучивание книги. Фото: Pexels

Рынок аудиокниг активно растет. Этот бизнес в Украине относительно молодой, но конкурентов среди издательств и разработчиков контента хватает. Затраты на создание каждой аудиокниги довольно солидные, а сам формат требует значительных инвестиций.

Сколько денег тратится на производство, рассказали в Forbes Ukraine.

Сколько стоит одна аудиокнига

Финансовыми показателями поделился владелец одного из крупнейших игроков на рынке — компании "Абук" — Даниил Триндюк. Ежемесячно библиотека мобильного приложения пополняется на 8-10 книг. Бизнес начал работу в далеком 2019 году, но только в 2023-м стал операционно прибыльным.

Это объясняется наличием многих статей расходов. Производство одной аудиокниги стоит в среднем 1 500-2 000 долларов. Если речь идет о многоголосом формате, то стоимость может составлять 10 000-15 000 долларов, а время на изготовление возрастает с двух-трех месяцев до четырех-шести.

Себестоимость единицы контента включает такие расходы:

30-35% — оплата труда диктора;

30-40% — звукорежиссерская работа, аренда студии, монтаж;

25-30% — работа редактора и административные расходы;

остальное — организационная работа.

А еще приходится выплачивать роялти правообладателям. В зависимости от эксклюзивности и условий сотрудничества эта статья расходов может достигать 15-70%. В то же время дорогое производство не означает, что доходы от библиотеки с аудиокнигами минимальны: в течение 2020-2024 годов выручка "Абук" выросла в восемь раз, до 24,9 млн гривен (по данным аналитической системы YouControl).

"40% контента создают другие студии или издательства. Аудиобиблиотека "Абук" насчитывает более 800 книг. Это направление генерирует около 80% продаж платформы, или примерно 20 млн гривен", — констатировал Триндюк.

Как можно удешевить производство

Один из вариантов — озвучивание искусственным интеллектом. Такую функцию в приложении Librarius тестировали в мае 2025 года. Но приоритет до сих пор остается за живым диктором, поскольку он способен предложить эмоциональность и качество звучания, что важно для слушателя. Плюс исправление ошибок ИИ занимает больше времени.

Для борьбы с конкурентами игроки рынка должны идти в ногу со временем и предлагать пользователям разные форматы. Например, в "Абук" планируют ввести модель подписки, дабы слушатели платили фиксированную сумму ежемесячно, а не покупали каждую книгу отдельно. Это выгодно для клиентов, но не все авторы и издательства соглашаются на такое сотрудничество.

