Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Сколько стоит производство аудиокниг в Украине — суммы в 2025

Сколько стоит производство аудиокниг в Украине — суммы в 2025

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 10:05
Аудиокниги в Украине — сколько стоит озвучить один тайтл и на что уходят деньги
Озвучивание книги. Фото: Pexels

Рынок аудиокниг активно растет. Этот бизнес в Украине относительно молодой, но конкурентов среди издательств и разработчиков контента хватает. Затраты на создание каждой аудиокниги довольно солидные, а сам формат требует значительных инвестиций.

Сколько денег тратится на производство, рассказали в Forbes Ukraine.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоит одна аудиокнига

Финансовыми показателями поделился владелец одного из крупнейших игроков на рынке — компании "Абук" — Даниил Триндюк. Ежемесячно библиотека мобильного приложения пополняется на 8-10 книг. Бизнес начал работу в далеком 2019 году, но только в 2023-м стал операционно прибыльным.

Это объясняется наличием многих статей расходов. Производство одной аудиокниги стоит в среднем 1 500-2 000 долларов. Если речь идет о многоголосом формате, то стоимость может составлять 10 000-15 000 долларов, а время на изготовление возрастает с двух-трех месяцев до четырех-шести.

Себестоимость единицы контента включает такие расходы:

  • 30-35% — оплата труда диктора;
  • 30-40% — звукорежиссерская работа, аренда студии, монтаж;
  • 25-30% — работа редактора и административные расходы;
  • остальное — организационная работа.

А еще приходится выплачивать роялти правообладателям. В зависимости от эксклюзивности и условий сотрудничества эта статья расходов может достигать 15-70%. В то же время дорогое производство не означает, что доходы от библиотеки с аудиокнигами минимальны: в течение 2020-2024 годов выручка "Абук" выросла в восемь раз, до 24,9 млн гривен (по данным аналитической системы YouControl).

"40% контента создают другие студии или издательства. Аудиобиблиотека "Абук" насчитывает более 800 книг. Это направление генерирует около 80% продаж платформы, или примерно 20 млн гривен", — констатировал Триндюк.

Как можно удешевить производство

Один из вариантов — озвучивание искусственным интеллектом. Такую функцию в приложении Librarius тестировали в мае 2025 года. Но приоритет до сих пор остается за живым диктором, поскольку он способен предложить эмоциональность и качество звучания, что важно для слушателя. Плюс исправление ошибок ИИ занимает больше времени.

Для борьбы с конкурентами игроки рынка должны идти в ногу со временем и предлагать пользователям разные форматы. Например, в "Абук" планируют ввести модель подписки, дабы слушатели платили фиксированную сумму ежемесячно, а не покупали каждую книгу отдельно. Это выгодно для клиентов, но не все авторы и издательства соглашаются на такое сотрудничество.

Напомним, украинцы могут заработать дополнительные деньги, продавая макулатуру. Перерабатывающие предприятия принимают различное сырье: книги, журналы, газеты, картонные коробки и др. Цена за килограмм небольшая, около 4-5 грн в среднем.

Также мы писали, что Кабинет Министров поддержал отмену обязательных печатей для части бизнеса, оставив использование добровольным. Решение коснется протоколов заседаний или конференций, сберегательных сертификатов банков.

книги деньги бизнес расходы прибыль
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации