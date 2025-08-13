Ціни на макулатуру в Україні — скільки коштує 1 кг і що вигідніше продавати у 2025 році

Книги у траві. Фото: Pexels

Деякі українці вигідно продають брухт чорних і кольорових металів, віддаючи старі конструкції на повторне перероблювання. А хтось робить те саме з папером. На макулатурі заробляють набагато менше, оскільки така вторинна продукція не коштує дорого. Водночас компанії пропонують різні умови співпраці, що дозволяє обрати підходящий для себе варіант.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кг макулатури в Україні станом на серпень 2025 року та що вигідніше здавати.

Яку макулатуру можна здати

Вартість паперових виробів залежить від багатьох факторів. По-перше, на кінцевий заробіток продавця впливає обсяг вторинної сировини. По-друге, ступінь підготовки до подальшої переробки (бажано позбутися металевих скріпок, відсортувати за видом, зібрати у стоси).

Третій фактор — ступінь засмічення. Пункти прийому допускають забруднення без зниження ціни на рівні 5%. Якщо показник вищий, доведеться залишитися без частини прибутку. За умови сильної вологості матеріалу вартість теж падає, за цим необхідно ретельно слідкувати.

Плюс велике значення має тип макулатури, зовнішній вигляд паперу і навіть формат оплати. Дуже часто при безготівковому розрахунку ціна за кілограм сировини буде трохи вищою, ніж при оплаті готівковими коштами. Цей нюанс варто дізнаватися безпосередньо в покупця.

Українці можуть здавати різноманітні вироби з паперу, зокрема книги, газети, журнали, каталоги, картонні коробки, зошити, офісний папір і багато іншого.

Ціни на макулатуру в Україні

Ми дізналися, за скільки можна продати 1 кг макулатури різних видів в Україні. Станом на середину серпня 2025 року зафіксувалися такі середні ціни:

архіви (А4) та книги — від 5 грн;

газети і журнали — від 4,5 грн;

картон — від 4 грн;

паперовий куток — від 3,8 грн;

паперові шпулі — від 3,8 грн.

Ціни можуть варіюватися залежно від населеного пункту. Зазначені вище показники актуальні для Києва та області, проте в Одесі чи Дніпрі за книги та журнали дадуть близько 4 грн/кг. Натомість у Харкові кілограм картону/офісної макулатури продають за 3,5 грн у середньому.

Вартість макулатури в Україні. Фото: скриншот

Враховуючи вищу цінність окремих видів паперових виробів, очевидно, що українцям вигідніше здавати книги та журнали. По-перше, вони апріорі коштують дорожче. По-друге, їхня вага значно перевищує вагу звичайного картону чи офісного паперу, тобто за однакову кількість матеріалу вдасться отримати різну суму.

Що ще варто знати українцям

