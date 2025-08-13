Цены на макулатуру в Украине — сколько стоит 1 кг и что выгоднее продавать в 2025 году

Книги в траве. Фото: Pexels

Некоторые украинцы выгодно продают лом черных и цветных металлов, отдавая старые конструкции на повторную переработку. А кто-то делает то же самое с бумагой. На макулатуре зарабатывают гораздо меньше, поскольку такая вторичная продукция не стоит дорого. Однако компании предлагают различные условия сотрудничества, что позволяет выбрать подходящий для себя вариант.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 кг макулатуры в Украине по состоянию на август 2025 года и что выгоднее сдавать.

Реклама

Читайте также:

Какую макулатуру можно сдать

Стоимость бумажных изделий зависит от многих факторов. Во-первых, на конечный заработок продавца влияет объем вторичного сырья. Во-вторых, степень подготовки к дальнейшей переработке (желательно избавиться от металлических скрепок, отсортировать по виду, собрать в стопки).

Третий фактор — степень засорения. Пункты приема допускают загрязнение без снижения цены на уровне 5%. Если показатель выше, придется остаться без части прибыли. При сильной влажности материала стоимость тоже падает, за этим необходимо тщательно следить.

Плюс большое значение имеет тип макулатуры, внешний вид бумаги и даже формат оплаты. Очень часто при безналичном расчете цена за килограмм сырья будет немного выше, чем при оплате наличкой. Этот нюанс стоит узнавать непосредственно у покупателя.

Украинцы могут сдавать разнообразные изделия из бумаги, в частности книги, газеты, журналы, каталоги, картонные коробки, тетради, офисную бумагу и многое другое.

Цены на макулатуру в Украине

Мы узнали, за сколько можно продать 1 кг макулатуры разных видов в Украине. По состоянию на середину августа 2025 года зафиксировались такие средние цены:

архивы (А4) и книги — от 5 грн;

газеты и журналы — от 4,5 грн;

картон — от 4 грн;

бумажный уголок — от 3,8 грн;

бумажные шпули — от 3,8 грн.

Цены могут варьироваться в зависимости от населенного пункта. Указанные выше показатели актуальны для Киева и области, однако в Одессе или Днепре за книги и журналы дадут около 4 грн/кг. Зато в Харькове килограмм картона/офисной макулатуры продают за 3,5 грн в среднем.

Стоимость макулатуры в Украине. Фото: скриншот

Учитывая высокую ценность отдельных видов бумажных изделий, очевидно, что украинцам выгоднее сдавать книги и журналы. Во-первых, они априори стоят дороже. Во-вторых, их вес значительно превышает вес обычного картона или офисной бумаги, то есть за одинаковое количество материала удастся получить разную сумму.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут заработать несколько тысяч гривен, продавая нумизматам монеты 2019-2024 годов. Большие суммы платят за старые металлические деньги, однако изделия последних лет тоже имеют ценность для коллекционеров.

Также мы писали, куда украинцам стоит инвестировать первые 100 долларов. Хорошим вариантом для человека, который ранее не занимался вложением средств, являются облигации внутреннего государственного займа. Максимальная доходность ОВГЗ составляет почти 20%.