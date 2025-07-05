Отдых в Греции — какие цены и сколько денег взять с собой

Санторини, Греция. Фото: Pixabay.

Греция уверенно держит позиции одного из самых популярных направлений для отдыха среди украинцев. Однако даже тех, кто планирует отдых по системе "Все включено", интересует вопрос, сколько денег взять с собой, чтобы хватило на мелкие покупки и прогулки с дегустацией местных блюд.

О ценах в Греции рассказали на портале сети турагентств "ХО".

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Какую валюту брать в Грецию

Греция входит в состав Евросоюза, поэтому основная валюта в этой стране — евро. И именно их лучше брать с собой, потому что курс обмена доллара там невыгодный.

Сетевые магазины, супермаркеты и гостиницы в Греции принимают к оплате банковские карты Visa, MasterCard и Maestro. А вот для оплаты проезда и мелких покупок лучше иметь наличные купюрами по 5-10 евро.

Цены на проезд в Греции

Общественный транспорт в этой стране — автобусы, трамваи и электрички — ездит часто и четко по графику, который указан на специальных табличках на остановках. Стоимость проезда зависит от продолжительности поездки:

до 70 минут — 1-1,5 евро;

абонемент на месяц — 30 евро.

За безбилетный проезд придется заплатить штраф в 60-кратном размере.

Цены на такси:

посадка — 3,5 евро;

по городу — 0,74 евро за каждый километр;

поездки в ночное время и за город — 1,29 евро/км.

В Греции, как и любой другой стране Европы, можно арендовать автомобиль для путешествий. В низкий сезон это будет стоить 20-40 евро в день, в высокий — 30-60 евро. Литр бензина А-95 сейчас составляет около 1,8 евро/литр.

Цены в кафе и ресторанах Греции

Эксперты утверждают, что дешевле и вкуснее всего готовят в греческих уличных фаст-фудах и тавернах. Цены в среднем следующие:

салаты — 6-9 евро;

супы — 3-5 евро;

мусака — 3-5 евро;

рыба на гриле — 7-10 евро;

овощной гарнир — 5-7 евро;

порция морепродуктов — 7-12 евро;

фаст-фуд — 3-5 евро;

бокал местного пива — 3 евро;

бокал вина — 3-4 евро;

чай и кофе — 1-2 евро;

крепкие напитки — 2-3 евро.

В Греции также принято оставлять чаевые — 7-10% от счета.

Цены на продукты в магазинах

Продукты лучше покупать в крупных сетевых супермаркетах — цены там ниже чем в мелких магазинах:

молоко — 1,53-1,57 евро/литр;

хлеб — 0,85-1,13 евро/буханку;

рис — 2,08 евро/кг;

яйца — 4,05-4,55 евро за 12 шт.;

местный сыр — 11,25-12,32 евро/кг;

куриные грудки — 9,38 евро/кг;

бананы — 1,60 евро/кг;

апельсины — 1,34 евро/кг;

вода — 0,72 евро/бутылка 1,5 литра;

вино — 8 евро/бутылка.

Любителям познавательного отдыха стоит учесть расходы на экскурсии, ведь Греция — настоящий музей под открытым небом. Прогулка по Акрополю обойдется примерно в 35-50 евро на человека, а комбинированный билет на основные археологические достопримечательности Афин — около 30 евро. Пешеходные экскурсии по историческим локациям стартуют от 20 евро.

Тем, кто захочет привезти из Греции сувениры для себя или близких, стоит заложить в бюджет дополнительную сумму. Дешевле всего обойдутся магниты (1-2 евро) и оливковое мыло (2 евро), а вот бутылка местного алкоголя или баночка меда будут стоить от 5 евро. Цены на пледы ручной работы — от 20 евро.

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