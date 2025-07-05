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Головна Економіка Ціни на хліб та видовища — скільки грошей взяти з собою до Греції

Ціни на хліб та видовища — скільки грошей взяти з собою до Греції

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 10:12
Відпочинок в Греції — які ціни та скільки грошей взяти з собою
Санторині, Греція. Фото: Pixabay

Греція впевнено тримає позиції одного з найпопулярніших напрямків для відпочинку серед українців. Проте навіть тих, хто планує відпочинок за системою "Все включено", цікавить питання, скільки грошей взяти з собою, щоб вистачило на дрібні покупки та прогулянки з дегустацією місцевих страв.

Про ціни у Греції розповіли на порталі мережі турагенцій "ХО".

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Яка валюту брати до Греції

Греція входить до складу Євросоюзу, тож основна валюта у цій країні — євро. І саме їх краще брати з собою, тому що курс обміну долара там невигідний.

Мережеві магазини, супермаркети та готелі у Греції приймають до оплати банківські картки Visa, MasterCard і Maestro. А от для оплати проїзду та дрібних покупок краще мати готівку купюрами по 5-10 євро. 

Ціни на проїзд у Греції

Громадський транспорт у цій країні — автобуси, трамваї та електрички — їздить часто й чітко за графіком, який вказаний на спеціальних табличках на зупинках. Вартість проїзду залежить від тривалості поїздки:

  • до 70 хвилин — 1-1,5 євро;
  • абонемент на місяць — 30 євро.

За безквитковий проїзд доведеться сплатити штраф у 60-кратному розмірі.

Ціни на таксі:

  • посадка — 3,5 євро;
  • по місту — 0,74 євро за кожний кілометр;
  • поїздки в нічний час і за місто — 1,29 євро/км.

В Греції, як і будь-якій країні Європи, можна орендувати автомобіль для подорожей. У низький сезон це коштуватиме 20-40 євро на день, у високий — 30-60 євро. Літр бензину А-95 наразі становить близько 1,8 євро/літр. 

Ціни в кафе та ресторанах Греції

Експерти стверджують, що найдешевше і найсмачніше готують у грецьких вуличних фаст-фудах і тавернах. Ціни в середньому такі:

  • салати — 6-9 євро;
  • супи — 3-5 євро;
  • мусака — 3-5 євро;
  • риба на грилі — 7-10 євро;
  • овочевий гарнір — 5-7 євро;
  • порція морепродуктів — 7-12 євро;
  • фаст-фуд — 3-5 євро;
  • келих місцевого пива — 3 євро;
  • келих вина — 3-4 євро;
  • чай і кава — 1-2 євро;
  • міцні напої — 2-3 євро.

У Греції також заведено залишати чайові  — 7-10% від рахунку.

Ціни на продукти в магазинах

Продукти краще купувати у великих мережевих супермаркетах — ціни там нижчі ніж у дрібних магазинах:

  • молоко — 1,53-1,57 євро/літр;
  • хліб — 0,85-1,13 євро/буханець;
  • рис — 2,08 євро/кг;
  • яйця — 4,05-4,55 євро за 12 шт.;
  • місцевий сир — 11,25-12,32 євро/кг;
  • курячі грудки — 9,38 євро/кг;
  • банани — 1,60 євро/кг;
  • апельсини — 1,34 євро/кг;
  • вода — 0,72 євро/пляшка 1,5 літра;
  • вино — 8 євро/пляшка.

Любителям пізнавального відпочинку варто врахувати витрати на екскурсії, адже Греція — справжній музей просто неба. Прогулянка Акрополем обійдеться приблизно у 35–50 євро на людину, а комбінований квиток на основні археологічні пам’ятки Афін — близько 30 євро. Пішохідні екскурсії історичними локаціями стартують від 20 євро.

Тим, хто захоче привезти з Греції сувеніри для себе або близьких, варто закласти в бюджет додаткову суму. Найдешевше обійдуться магніти (1–2 євро) та оливкове мило (2 євро), а от пляшка місцевого алкоголю чи баночка меду коштуватимуть від 5 євро. Ціни на пледи ручної роботи — від 20 євро.

Раніше ми писали, як безпечно та вигідно міняти валюту в Болгарії

Також дізнавайтеся, яку валюту вигідніше брати до Туреччини.

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Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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