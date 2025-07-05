Відпочинок в Греції — які ціни та скільки грошей взяти з собою

Ціни на хліб та видовища — скільки грошей взяти з собою до Греції
Греція впевнено тримає позиції одного з найпопулярніших напрямків для відпочинку серед українців. Проте навіть тих, хто планує відпочинок за системою "Все включено", цікавить питання, скільки грошей взяти з собою, щоб вистачило на дрібні покупки та прогулянки з дегустацією місцевих страв.
Про ціни у Греції розповіли на порталі мережі турагенцій "ХО".
Яка валюту брати до Греції
Греція входить до складу Євросоюзу, тож основна валюта у цій країні — євро. І саме їх краще брати з собою, тому що курс обміну долара там невигідний.
Мережеві магазини, супермаркети та готелі у Греції приймають до оплати банківські картки Visa, MasterCard і Maestro. А от для оплати проїзду та дрібних покупок краще мати готівку купюрами по 5-10 євро.
Ціни на проїзд у Греції
Громадський транспорт у цій країні — автобуси, трамваї та електрички — їздить часто й чітко за графіком, який вказаний на спеціальних табличках на зупинках. Вартість проїзду залежить від тривалості поїздки:
- до 70 хвилин — 1-1,5 євро;
- абонемент на місяць — 30 євро.
За безквитковий проїзд доведеться сплатити штраф у 60-кратному розмірі.
Ціни на таксі:
- посадка — 3,5 євро;
- по місту — 0,74 євро за кожний кілометр;
- поїздки в нічний час і за місто — 1,29 євро/км.
В Греції, як і будь-якій країні Європи, можна орендувати автомобіль для подорожей. У низький сезон це коштуватиме 20-40 євро на день, у високий — 30-60 євро. Літр бензину А-95 наразі становить близько 1,8 євро/літр.
Ціни в кафе та ресторанах Греції
Експерти стверджують, що найдешевше і найсмачніше готують у грецьких вуличних фаст-фудах і тавернах. Ціни в середньому такі:
- салати — 6-9 євро;
- супи — 3-5 євро;
- мусака — 3-5 євро;
- риба на грилі — 7-10 євро;
- овочевий гарнір — 5-7 євро;
- порція морепродуктів — 7-12 євро;
- фаст-фуд — 3-5 євро;
- келих місцевого пива — 3 євро;
- келих вина — 3-4 євро;
- чай і кава — 1-2 євро;
- міцні напої — 2-3 євро.
У Греції також заведено залишати чайові — 7-10% від рахунку.
Ціни на продукти в магазинах
Продукти краще купувати у великих мережевих супермаркетах — ціни там нижчі ніж у дрібних магазинах:
- молоко — 1,53-1,57 євро/літр;
- хліб — 0,85-1,13 євро/буханець;
- рис — 2,08 євро/кг;
- яйця — 4,05-4,55 євро за 12 шт.;
- місцевий сир — 11,25-12,32 євро/кг;
- курячі грудки — 9,38 євро/кг;
- банани — 1,60 євро/кг;
- апельсини — 1,34 євро/кг;
- вода — 0,72 євро/пляшка 1,5 літра;
- вино — 8 євро/пляшка.
Любителям пізнавального відпочинку варто врахувати витрати на екскурсії, адже Греція — справжній музей просто неба. Прогулянка Акрополем обійдеться приблизно у 35–50 євро на людину, а комбінований квиток на основні археологічні пам’ятки Афін — близько 30 євро. Пішохідні екскурсії історичними локаціями стартують від 20 євро.
Тим, хто захоче привезти з Греції сувеніри для себе або близьких, варто закласти в бюджет додаткову суму. Найдешевше обійдуться магніти (1–2 євро) та оливкове мило (2 євро), а от пляшка місцевого алкоголю чи баночка меду коштуватимуть від 5 євро. Ціни на пледи ручної роботи — від 20 євро.
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